Губерниев ответил агрессивным сквернословием на жалобы украинок из-за допуска россиянок на чемпионат мира в Грузии

«Мы зачем будем обсуждать украинских фехтовальщиц? Давайте говорить о том, что Егорян и Великая получили возможность выступать, будучи членами Центрального спортивного клуба армии. Вот что важно! Наплевать, что говорят украинские фехтовальщики. Нам нужно думать о себе, а не о том, что о нас говорят. И вот этот опыт возвращения армейцев в фехтовании на международную арену нужно, безусловно, перебрасывать и на другие федерации, и на другие виды спорта. То есть, военнослужащий может выступать! Прецедент есть! Вот этот кейс является самым важным, а не то, что там про нас кто‑то сказал. Как говорила моя бабушка: насрать на них десять куч!» — сказал Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева.