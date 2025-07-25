18-летний саблист из России неожиданно одолел призёра Олимпиады из Франции на ЧМ-2025

В ⅛ финала чемпионата мира в Грузии 18-летний Павел Граудынь сразится с титулованным венгерским саблистом Ароном Силадьи, на счету которого три золота Олимпийских игр в личном турнире и три победы на ЧМ. Силадьи 35 лет.