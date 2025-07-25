Тренер назвал катастрофическим выступление российских рапиристов на ЧМ

По словам Мамедова, россияне впервые в жизни начинают фехтовать «с нулевого рейтинга с сильными командами». «Это надо будет все преодолевать. Чем раньше спортсмены вернутся в эту обойму, тем лучше. Да, будут получать, но рано или поздно справятся. Чем дальше мы будем оттягивать момент возвращения, тем дольше будем восстанавливаться. Хорошо, что сейчас получили по мозгам», — добавил Мамедов.