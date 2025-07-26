Великая сенсационно проиграла украинке на ЧМ. Но в борьбе за медали остались другие россиянки

Российская саблистка Софья Великая уступила Юлии Бакастовой в 1/32 финала женской сетки на чемпионате мира по фехтованию в Грузии. Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу украинки, являющейся чемпионкой Олимпиады-2024 в Париже в команде. Для 40-летней россиянки это бы первый международный турнир с 2021 года.
Великая допустила обидную ошибку
В индивидуальном турнире среди саблисток от России также участвовали Ольга Никитина, Елена Егорян и Александра Михайлова. По итогам групповой стадии ни одна из наших спортсменок не вошла в число 16 лучших, обеспечивающих прямой выход в основной раунд.
Лучший результат показала Софья Великая, занявшая 17-ю строчку. В группе двукратная олимпийская чемпионка победила украинскую саблистку Дарью Гонцову. Несмотря на громкие высказывания накануне ЧМ, обошлось без громких скандалов: девушки поприветствовали друг друга перед поединком, а по окончании разошлись без рукопожатий.
Затем россиянки начали выступление в квалификации. В первом же поединке Великая уступила украинке Юлии Бакастовой со счетом 14:15 и выбыла борьбы.
«Большой прорыв, что мы здесь вообще выступаем. Напряженный, волнительный турнир, борьба на высшем уровне. У меня такого результата никогда не было… Я понимала ответственность, но спорт есть спорт. У нас все равно сильная сборная, и мы наверняка добьемся победы. Надо было больше рисковать. Допустила на одну ошибку больше, что тут можно сказать. Мне понравилось, как я фехтовала в пульке. Но проиграла один бой из семи, и именно из-за этого поражения попала на дополнительный бой. В итоге эта ошибка стоила мне очень дорого», — передает слова Великой «Матч ТВ».
Олимпийские чемпионки Егорян, Никитина и Михайлова выиграли свои первые поединки на выбывание. Егорян оказалась сильнее белоруски Яны Соболь (15:5), Никитина — румынки Андреи Лупы (15:10), Михайлова — болгарки Эммы Нейковой (15:11). Медали в женской сабле будут разыграны в воскресенье.
Важный турнир
Обидное поражение двукратной олимпийской чемпионки на первом международном турнире за четыре года.
Для российской сборной чемпионат мира в Тбилиси особенный. Это первый с 2019 года турнир такого уровня, на который наша команда отправилась в расширенном составе. Всего в Грузию от России приехали 25 человек, получившие нейтральный статус. Сначала чемпионаты мира не проводились из-за ковида, и россияне в нейтральном статусе выступили лишь на Олимпиаде-2020 в Токио. А потом пришло время политических санкций. Несмотря на то, что они были ослаблены в 2023 году, многие лидеры нашей сборной долго не могли получить допуск из-за принадлежности к ЦСКА.
«Очередной шаг к тому, что наши спортсмены возвращаются на международную арену. Поэтапно, маленькими партиями. Трудно поверить, что Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратный чемпион мира, уже шесть лет не участвует в чемпионатах мира. Думали, не вернется — возраст. Для спортивной жизни он солидный, но для обычной — прекрасный. К счастью, сейчас произошли изменения», — признавался глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ».
Чемпионат мира по фехтованию в Тбилиси продлится до 30 июля.
Автор: Егор Сергеев