Великая сенсационно проиграла украинке на ЧМ. Но в борьбе за медали остались другие россиянки

«Большой прорыв, что мы здесь вообще выступаем. Напряженный, волнительный турнир, борьба на высшем уровне. У меня такого результата никогда не было… Я понимала ответственность, но спорт есть спорт. У нас все равно сильная сборная, и мы наверняка добьемся победы. Надо было больше рисковать. Допустила на одну ошибку больше, что тут можно сказать. Мне понравилось, как я фехтовала в пульке. Но проиграла один бой из семи, и именно из-за этого поражения попала на дополнительный бой. В итоге эта ошибка стоила мне очень дорого», — передает слова Великой «Матч ТВ».