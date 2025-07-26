Российские красотки взяли нашу вторую медаль ЧМ-2025. Украина опозорилась и отправилась бороться с лузерами

Наша команда же в итоге завоевала серебро. Начало матча против француженок было провальным — соперницы повели с двукратным преимуществом. Дальше ситуация стало ровной, но этого оказалось недостаточно, чтобы нивелировать разрыв — 32:41. Но и второе место — очень крутой результат. Лишь семи сборным (включая нашу) удалось завоевать на этом ЧМ больше одной медали. Всего в Тбилиси осталось разыграть шесть комплектов наград. Ждем новых успехов от россиян!