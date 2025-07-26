Российские красотки взяли нашу вторую медаль ЧМ-2025. Украина опозорилась и отправилась бороться с лузерами

Россияне завоевали вторую медаль чемпионата мира фехтованию в Тбилиси. После серебра Кирилла Бородачева в мужской рапире отличилась наша женская команда шпажисток. И снова второе место! На ЧМ нас представлял молодой и перспективный состав.
Милен Бавуге Хабимана — 24 года, родилась в Москве. Дочь гражданина Руанды на этом чемпионате мира была запасной — провела по одному поединку в первом круге и финале.
Яна Бекмурзова — 21 год, родилась во Владикавказе. Чемпионка России и Игр БРИКС в команде.
Кристина Ясинская — 26 лет, родилась в Смоленской области, навыками фехтования овладела в Химках. Бронзовый призер чемпионат России в личном зачете.
Айзанат Муртазаева — 23 года, родилась в Дагестане. Лидер нашей сборной, фехтовавшая последней во всех встречах, за месяц до поездки в Тбилиси выиграла золото чемпионата Европы в Италии (это была наша единственная победа на том турнире).
Фехтование развито во многих странах мира, сборных на турнире было настолько много, что нашим девушкам пришлось начать турнир с 1/32 финала. Чтобы добраться до решающего поединка нашим девушкам понадобилось одержать сразу пять побед: над Кувейтом (45:20), Китаем (45:21), Израилем (45:33), США (44:37) и Южной Кореей (45:35).
«Когда мы едины, мы непобедимы», — кричали на русском девушки перед матчами, что помогало им добиваться успехов против серьезных соперниц.
Россиянки могли встретится в полуфинале с представительницами Украины, но те допустили осечку уже во втором поединке, проиграв Канаде (43:45). Все, что оставалось украинкам, которые выступают против участия россиян на чемпионате мира, это бороться в турнире лузеров, где они заняли итоговое девятое место.
Наша команда же в итоге завоевала серебро. Начало матча против француженок было провальным — соперницы повели с двукратным преимуществом. Дальше ситуация стало ровной, но этого оказалось недостаточно, чтобы нивелировать разрыв — 32:41. Но и второе место — очень крутой результат. Лишь семи сборным (включая нашу) удалось завоевать на этом ЧМ больше одной медали. Всего в Тбилиси осталось разыграть шесть комплектов наград. Ждем новых успехов от россиян!