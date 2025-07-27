Украинские фехтовальщики на чемпионате мира в Тбилиси готовят акцию протеста против участия россиян

На протяжении соревнований представители украинской команды приглашают присоединиться к акции многих иностранных атлетов.
Ранее на ЧМ украинская шпажистка Влада Харькова отказалась делать общее фото с призерами турнира, среди которых был россиянин Кирилл Бородачев. При этом все иностранные спортсмены, за исключением украинцев, приветливо общаются с россиянами, здороваются и пожимают руки до и после поединков.
Чемпионат мира проходит с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.