Российские рапиристки вышли в ⅛ финала ЧМ по фехтованию, где встретятся с Украиной

В 1/16 финала они обыграли Южную Корею. Далее соперниками российских фехтовальщиц станет сборная Украины.
Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Женщины, командная рапира:
Россия — Южная Корея — 45:23.
На данный момент российская сборная с двумя серебряными медалями занимает седьмое место в медальном зачёте. Лидером является сборная Франции, в активе которой одно золото, два серебра и одна бронза.
Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.