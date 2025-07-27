Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские рапиристки вышли в ⅛ финала ЧМ по фехтованию, где встретятся с Украиной

Российские рапиристки вышли в ⅛ финала чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия).

Источник: БЕЛТА

В 1/16 финала они обыграли Южную Корею. Далее соперниками российских фехтовальщиц станет сборная Украины.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Женщины, командная рапира:

Россия — Южная Корея — 45:23.

На данный момент российская сборная с двумя серебряными медалями занимает седьмое место в медальном зачёте. Лидером является сборная Франции, в активе которой одно золото, два серебра и одна бронза.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.