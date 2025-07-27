Российские спортсмены получили угрозы на чемпионате мира по фехтованию

Неизвестные взорвали фейерверк около гостиницы с российской делегацией на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, сообщает с места событий корреспондент «Матч ТВ».
В ночь на 27 июля неизвестные взорвали фейерверки около официальной гостиницы Международной федерации фехтования (FIE), разбудив часть спортсменов.
Неизвестные рядом с ареной, где проходят соревнования, вывесили баннер, на котором написано, что российским спортсменам «здесь не рады», а вместо «фейерверка завтра будут грады».
Ранее, 24 июля, украинская спортсменка Влада Харькова отказалась находиться на пьедестале для общей фотографии с призерами мужского турнира по фехтованию на рапирах, одним из которых был россиянин Кирилл Бородачев.
Украинские спортивные власти не раз указывали на протокол поведения для спортсменов своей страны, который запрещает поздравления российским спортсменам, пожатие рук, общие интервью и совместное фотографирование.
Российские фехтовальщики были отстранены от международных турниров в 2022 году, но в марте 2023 года им разрешили участвовать в личных соревнованиях.
В мае 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по фехтованию 2025 года проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси.