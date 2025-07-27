В Тбилиси у гостиницы российских фехтовальщиков сожгли триколор

ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости. В Тбилиси провокаторы из разных неправительственных организаций Грузии сожгли триколор у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики, кадры транслировала телекомпания «ТВ Пирвели».
Изначально небольшая группа людей организовала антироссийский митинг около Олимпийского дворца в Тбилиси, где проходит чемпионат мира по фехтованию. Позже протестующие переместились к гостинице.
Провокаторы держат в руках грузинские и украинские флаги и плакаты с антироссийскими лозунгами. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции.
На чемпионате мира российские спортсмены завоевали две серебряные медали. Призерами стали Кирилл Бородачев и женская команда шпажисток (Айзанат Муртазаева, Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана).
Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В мае Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в командных соревнованиях.