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В Тбилиси у гостиницы российских фехтовальщиков сожгли триколор

В Тбилиси у гостиницы российских фехтовальщиков сожгли флаг РФ​

Источник: Соцсети

ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости. В Тбилиси провокаторы из разных неправительственных организаций Грузии сожгли триколор у гостиницы, где проживают российские фехтовальщики, кадры транслировала телекомпания «ТВ Пирвели».

Изначально небольшая группа людей организовала антироссийский митинг около Олимпийского дворца в Тбилиси, где проходит чемпионат мира по фехтованию. Позже протестующие переместились к гостинице.

Провокаторы держат в руках грузинские и украинские флаги и плакаты с антироссийскими лозунгами. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции.

На чемпионате мира российские спортсмены завоевали две серебряные медали. Призерами стали Кирилл Бородачев и женская команда шпажисток (Айзанат Муртазаева, Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана).

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В мае Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в командных соревнованиях.