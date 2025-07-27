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Яна Егорян вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию — 2025

Россиянка Яна Егорян вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию — 2025 в Тбилиси (Грузия).

Источник: РИА "Новости"

В ⅛ финала она одолела Анастасию Гулик из Казахстана, а в четвертьфинале оказалась сильнее француженки Тоскан Тори. Оба поединка завершились со счётом 15:9.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Женщины, сабля:

⅛ финала:

Яна Егорян (Россия) — Анастасия Гулик (Казахстан) — 15:9.

¼ финала:

Яна Егорян (Россия) — Тоскан Тори (Франция) — 15:9.

За выход в финал чемпионата мира по фехтованию Яна Егорян сразится с 16-летней представительницей Китая Пань Цимяо.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.