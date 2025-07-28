В Госдуме назвали сожжение российского флага в Тбилиси детским запугиванием

27 июля в Тбилиси группа активистов сожгла флаг России у гостиницы, где располагаются российские фехтовальщики, приехавшие на чемпионат мира. Акция прошла у Дворца спорта, где проводится чемпионат мира с участием российских спортсменов в нейтральном статусе. Несколько десятков активистов держали баннеры, часть которых содержала оскорбительные призывы. Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля.