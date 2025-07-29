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Казахстан разгромил сборную Россию на чемпионате мира в Грузии

Сборная Казахстана по шпаге вышла в ⅛ финала чемпионата мира после победы над командой России, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Источник: Соцсети

В первом матче чемпионата мира по фехтованию казахстанские шпажисты сломили сопротивление россиян со счётом 45:35.

В следующем раунде сборная Казахстана разыграет путевку в четвертьфинал с командой Китая.

Отметим, что в составе сборной Казахстана выступают участники Олимпийских игр в Париже Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, а также Кирилл Проходов.

Напомним, что чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля.

Сборная Казахстана по шпаге — серебряные призёры чемпионата Азии. При этом лидер команды Руслан Курбанов в личных соревнованиях не смог выйти в ⅛ финала.