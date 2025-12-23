Ричмонд
Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны. Об этом сообщает ТАСС глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Источник: Getty Images

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

FIE еще в марте 2023 года решила допустить россиян в нейтральном статусе, но на практике их участие в соревнованиях было затруднено из-за проверок на соответствие критериям МОК и отмены турниров другими странами. Допуск не получили лидеры сборной, представлявшие ЦСКА и «Динамо», в итоге на Олимпиаду в Париже никто не поехал.

Также FIE 7 мая объявила о решении допустить россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе во взрослых турнирах. Ранее они могли выступать только в личных турнирах.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше