FIE объявила о допуске российских юниоров с флагом и гимном

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой, сообщается на сайте организации.
Ранее, 23 декабря о полном допуске с 1 января российских юниоров сообщил РИА Новости президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. В связи с этим FIE прекратит проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт. Они смогут участвовать как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях под своим национальным флагом, с аббревиатурой страны, гимном и формой.
При этом ограничения в отношении взрослых спортсменов и персонала остаются в силе. Кадеты и юниоры, которые захотят участвовать в соревнованиях взрослой категории, будут обязаны пройти проверку на выдачу нейтрального статуса.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.