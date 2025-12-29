Ричмонд
FIE объявила о допуске российских юниоров с флагом и гимном

Юных российских фехтовальщиков допустили до турниров с флагом и гимном.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой, сообщается на сайте организации.

Ранее, 23 декабря о полном допуске с 1 января российских юниоров сообщил РИА Новости президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. В связи с этим FIE прекратит проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт. Они смогут участвовать как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях под своим национальным флагом, с аббревиатурой страны, гимном и формой.

При этом ограничения в отношении взрослых спортсменов и персонала остаются в силе. Кадеты и юниоры, которые захотят участвовать в соревнованиях взрослой категории, будут обязаны пройти проверку на выдачу нейтрального статуса.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.

