Эстония может лишиться ЧЕ по фехтованию. Все из-за отказа допускать россиян и белорусов

Чемпионат Европы по фехтованию, который должен пройти в Эстонии летом 2026 года, может быть перенесен в другую страну. Об этом сообщают эстонские СМИ.
Русофобия важнее
Однако эстонские власти категорически отказываются выполнить это требование. Вице-канцлер министерства культуры по спорту Райдо Митт заявил, что «позиция правительства неизменна, действует нулевая толерантность и исключений не будет».
Генеральный секретарь Союза фехтования Эстонии Айвар Паалберг подтвердил угрозу переноса турнира. «Официального решения пока нет, но в Союзе фехтования Эстонии исходят из того, что турнир в Таллине в следующем году не состоится», — цитирует Паалберга ERR. Он добавил, что радикальное изменение политической ситуации в ближайшие шесть месяцев маловероятно.
Таллин получил право на проведение ЧЕ осенью 2024 года, обойдя в голосовании Ереван. Российские фехтовальщики в настоящее время допущены к международным стартам в нейтральном статусе.
Наказания можно избежать
Ситуация с Эстонией далеко не уникальна. Аналогичный конфликт ранее возник вокруг этапов Кубка мира по бобслею и санному спорту в латвийской Сигулде, в декабре 2025 года и январе 2026-го. Власти Латвии также отказались выдавать визы российским спортсменам, несмотря на их нейтральный статус и решения Спортивного арбитражного суда.
Однако в случае с санным спортом международная федерация (FIL) не стала лишать Латвию этапа Кубка мира, а просто выразила надежду, что россияне выступят на другом турнире. «FIL планирует, что нейтральные спортсмены с российскими паспортами примут участие в олимпийских отборочных стартах — этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Винтерберге», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы FIL.
Посмотрим, окажется ли FIE принципиальнее FIL и сможет ли защитить спортсменов от дискриминации по национальному признаку.
Егор Сергеев