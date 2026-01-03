Эстония может лишиться ЧЕ по фехтованию. Все из-за отказа допускать россиян и белорусов

Турнир, запланированный на 16—21 июня 2026 года в Таллине, находится на грани срыва — все из-за отказа эстонских властей допустить на него спортсменов из России и Белоруссии. Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) с ноября требует от страны-организатора предоставить письменное подтверждение, что все квалифицированные спортсмены смогут беспрепятственно участвовать в турнире независимо от гражданства.