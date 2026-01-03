Ричмонд
Эстония может лишиться ЧЕ по фехтованию. Все из-за отказа допускать россиян и белорусов

Логичное решение.

Источник: Getty Images

Чемпионат Европы по фехтованию, который должен пройти в Эстонии летом 2026 года, может быть перенесен в другую страну. Об этом сообщают эстонские СМИ.

Русофобия важнее

Турнир, запланированный на 16—21 июня 2026 года в Таллине, находится на грани срыва — все из-за отказа эстонских властей допустить на него спортсменов из России и Белоруссии. Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) с ноября требует от страны-организатора предоставить письменное подтверждение, что все квалифицированные спортсмены смогут беспрепятственно участвовать в турнире независимо от гражданства.

Однако эстонские власти категорически отказываются выполнить это требование. Вице-канцлер министерства культуры по спорту Райдо Митт заявил, что «позиция правительства неизменна, действует нулевая толерантность и исключений не будет».

Генеральный секретарь Союза фехтования Эстонии Айвар Паалберг подтвердил угрозу переноса турнира. «Официального решения пока нет, но в Союзе фехтования Эстонии исходят из того, что турнир в Таллине в следующем году не состоится», — цитирует Паалберга ERR. Он добавил, что радикальное изменение политической ситуации в ближайшие шесть месяцев маловероятно.

Таллин получил право на проведение ЧЕ осенью 2024 года, обойдя в голосовании Ереван. Российские фехтовальщики в настоящее время допущены к международным стартам в нейтральном статусе.

Наказания можно избежать

Ситуация с Эстонией далеко не уникальна. Аналогичный конфликт ранее возник вокруг этапов Кубка мира по бобслею и санному спорту в латвийской Сигулде, в декабре 2025 года и январе 2026-го. Власти Латвии также отказались выдавать визы российским спортсменам, несмотря на их нейтральный статус и решения Спортивного арбитражного суда.

Однако в случае с санным спортом международная федерация (FIL) не стала лишать Латвию этапа Кубка мира, а просто выразила надежду, что россияне выступят на другом турнире. «FIL планирует, что нейтральные спортсмены с российскими паспортами примут участие в олимпийских отборочных стартах — этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Винтерберге», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы FIL.

Посмотрим, окажется ли FIE принципиальнее FIL и сможет ли защитить спортсменов от дискриминации по национальному признаку.

Егор Сергеев