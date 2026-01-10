МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Гонконге.
В полуфинале турнира Мартьянова со счетом 9:15 уступила будущей победительнице — американке Ли Кифер. Россиянка поделила третье место с француженкой Морган Патру. Серебро завоевала итальянка Франческа Палумбо, уступившая в финале Кифер (12:15).
Мартьяновой 27 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2017, 2018).