Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию

В полуфинале турнира Мартьянова со счетом 9:15 уступила будущей победительнице — американке Ли Кифер. Россиянка поделила третье место с француженкой Морган Патру. Серебро завоевала итальянка Франческа Палумбо, уступившая в финале Кифер (12:15).