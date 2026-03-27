Казахстанская фехтовальщица вышла в основную стадию домашнего Кубка мира

Во второй соревновательный день прошли квалификационные поединки среди женщин.
От сборной Казахстана на дорожки вышли 23 фехтовальщицы. В рамках группового этапа (пулы) каждая участница провела не менее шести поединков. По итогам отбора спортсменки прошли стадии плей-офф за выход в табло 128, а затем — в табло 64.
В следующий этап от казахстанской команды вышла Ирина Бакалдина.
28 и 29 марта в Астане пройдут решающие дни турнира — play-off и полуфиналы, финалы в личных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин.
28 марта в 17:00 пройдет церемония открытия Кубка Мира.