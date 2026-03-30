В Астане завершился Кубок мира по фехтованию на шпаге среди мужчин и женщин — один из ключевых турниров под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). Казахстан впервые в истории принял соревнование такого уровня, став первой страной Центральной Азии, получившей право проведения Кубка мира по данному виду оружия.
Турнир прошёл с 26 по 29 марта на базе ЛАСК Qazaqstan и собрал более 500 спортсменов из более чем 60 стран мира.
Главным достижением сборной Казахстана стало выступление лидера команды Руслана Курбанова, который вышел в финал турнира и завоевал серебряную медаль, уступив украинскому спортсмену Роману Свичкарю со счётом 13:15.
Также высокие результаты показали и другие казахстанские спортсмены. Кирилл Проходов вошёл в топ-16 турнира, одержав победы над Александром Бардене из Франции и Ян Еджином из Республики Корея. Ирина Бакалдина также завершила выступление в числе 16 сильнейших спортсменок, что является лучшим выступлением за всю историю женского фехтования на шпагах в Казахстане.
В командных соревнованиях мужская сборная Казахстана вошла в число четырёх сильнейших команд турнира. Здесь выступила наполовину обновленная казахстанская команда — вместе с ветераном Эльмиром Алимжановым и опытным Вадимом Шарлаимовым сражались молодые Александр Федотов и Никита Жулинский.
В поединке за бронзовую медаль отечественная команда встретилась со сборной Японии, уступив в упорной борьбе лишь 2 укола. Таким образом, мужская сборная стала заняла 4 место.
Кубок мира в Астане получил высокую оценку со стороны международного фехтовального сообщества. Участники и тренеры отметили прекрасную спортивную инфраструктуру Астаны и впечатляющий уровень организации проведения соревнований.
Проведение Кубка мира стало важным этапом в развитии фехтования в Казахстане и укреплении позиций страны на международной спортивной арене.