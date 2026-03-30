В Астане завершился Кубок мира по фехтованию

Также высокие результаты показали и другие казахстанские спортсмены. Кирилл Проходов вошёл в топ-16 турнира, одержав победы над Александром Бардене из Франции и Ян Еджином из Республики Корея. Ирина Бакалдина также завершила выступление в числе 16 сильнейших спортсменок, что является лучшим выступлением за всю историю женского фехтования на шпагах в Казахстане.