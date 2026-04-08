Крыша стадиона в Рио-де-Жанейро сгорела во время турнира с участием россиян

FIE в декабре допустила российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой. На чемпионате мира в Рио-де-Жанейро россиянки Малена Кунашева, Александра Михайлова, Карина Таллада и Мария Третьякова завоевали золото в командном соревновании саблисток-юниорок, также Михайлова стала серебряным призером в личных соревнованиях саблисток, а Анастасия Исакова взяла бронзу на турнире саблисток среди кадетов.