Бронзового призера Олимпиады-2014 Дениса Тена ранили ножом в Алматы
Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен ножом в Алматы, сообщает Tengrinews.kz.
Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен ножом в Алматы, сообщает Tengrinews.kz.
Об этом рассказал Алишер Еликбаев. «Это точная информация, но я никаких подробностей, которые были бы точно правдой, а не слухами, я не располагаю. Поэтому распространять их не буду», — сказал он.
Как сообщает Vlast.kz, нападение на спортсмена произошло сегодня, 19 июля, в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу и находится в реанимации.
Денис Тен — заслуженный мастер спорта РК, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Становился серебряным медалистом Чемпионата мира по фигурному катанию в 2013 году, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.