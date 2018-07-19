Бронзового призера Олимпиады-2014 Дениса Тена ранили ножом в Алматы

Об этом рассказал Алишер Еликбаев. «Это точная информация, но я никаких подробностей, которые были бы точно правдой, а не слухами, я не располагаю. Поэтому распространять их не буду», — сказал он.

Как сообщает Vlast.kz, нападение на спортсмена произошло сегодня, 19 июля, в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу и находится в реанимации.