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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

В больнице Алматы рассказали, почему не удалось спасти Дениса Тена

Заместитель директора по лечебной части Центральной городской клинической больницы Алматы Ержан Куттыгожин в интервью журналистам рассказал о том, как врачи пытались пытались спасти казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 19 июля, на Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. После этого Тен был доставлен в больницу с ранением ножом. В ДВД Алматы начали работы по поиску преступников.

Врачи боролись за жизни Тена, но спасти его не удалось. С момента поступления его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В 17:52 стало известно, что Тен скончался.

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«Яркая личность гордость нашей нации Денис Тен. Хотелось бы выразить соболезнования всем родным и близким … Он поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии. В течение более двух часов проводилась непосредственно сердечно легочная реанимация — все усилия были, но, к сожалению, смерть наступил вследствие локализации ранений.

Помощь в принципе пришла сразу. Скорую помощь вызвали. Она сразу прибыла на место в кратчайшие сроки. Была оказана полностью квалифицированная помощь, но тем не мене зона локализации раны — в зоне крупных сосудов, — сказал Куттыгожин.

13 июня Тену исполнилось 25 лет. На Олимпиаде-2014 он стал бронзовым призером — его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. Также Тен участвовал на ОИ в 2010 и 2018 годах. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.

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