В больнице Алматы рассказали, почему не удалось спасти Дениса Тена

Сегодня, 19 июля, на Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. После этого Тен был доставлен в больницу с ранением ножом. В ДВД Алматы начали работы по поиску преступников.

Врачи боролись за жизни Тена, но спасти его не удалось. С момента поступления его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В 17:52 стало известно, что Тен скончался.

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«Яркая личность гордость нашей нации Денис Тен. Хотелось бы выразить соболезнования всем родным и близким … Он поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии. В течение более двух часов проводилась непосредственно сердечно легочная реанимация — все усилия были, но, к сожалению, смерть наступил вследствие локализации ранений.

Помощь в принципе пришла сразу. Скорую помощь вызвали. Она сразу прибыла на место в кратчайшие сроки. Была оказана полностью квалифицированная помощь, но тем не мене зона локализации раны — в зоне крупных сосудов, — сказал Куттыгожин.