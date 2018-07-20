Проект погибшего призера Сочи-2014 Тена реализует Бекмамбетов

Фигурист хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife (действие происходит исключительно на экране компьютера). Его картина посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши.

— Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким, — цитирует Бекмамбетова ТАСС. — Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником.