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12:18 (мск), источник: Vesti.kz

Дядя погибшего Дениса Тена обратился к казахстанцам от имени семьи

Дядя погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена, ставшего жертвой вооруженных грабителей, обратился к казахстанцам, попросив достойно проводить спортсмена в последний путь, передает телеканал КТК.

«Уважаемые друзья, у нас случилось горе. Ушел из жизни Денис. Но он не только мой племянник, он достойный спортсмен, достойно представляющий нашу страну. Завтра состоится гражданская панихида в 10 часов, во дворце спорта Балуана Шолака. Мы должны его достойно проводить в последний путь. Просьба родных и близких, чтобы завтра прошло все достойно, чтобы мы действительно пришли проститься с Денисом, потому что любые ЧП, недоразумения это, конечно, будет камень в память Дениса», — сказал Вячеслав Югай.

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Напомним, прощание с Денисом Теном пройдет сегодня, 21 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы в 09:00 и на стадионе «Барыс Арена» в Астане в 10 утра. Двери будут открыты для всех желающих проводить в последний путь знаменитого фигуриста. В 10:30 в Алматы тело повезут на кладбище в поселке Дружба, поминальный обед состоится в 13:00.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался 19 июля в больнице Алматы в возрасте 25 лет. До этого на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Затем Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением.

Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось. С момента поступления его состояние оценивалось как крайне тяжелое — он потерял более трех литров крови. В больнице рассказали, почему не удалось спасти фигуриста. Также стали известны причины смерти и детали последних минут жизни фигуриста, а в рамках уголовного дела проверят действия скорой помощи.

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