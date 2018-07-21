«Он был любимцем публики». Норвежские СМИ — о трагической гибели Дениса Тена

«25-летний Денис Тен был жестоко убит в центре Алматы, после того как был атакован двумя неизвестными мужчинами на улице, и затем потерял три литра крови, прежде чем был доставлен в больницу», — отмечает в своем репортаже корреспондент ТВ-канала TV 2 Оле Хенрик Хансен.

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Он напоминает, что «Денис Тен на Олимпиаде в Сочи выиграл бронзовую медаль, а за год до этого серебро чемпионата мира, являясь одним из именитых спортсменов своей страны».

TV 2 приводит высказывание американского фигуриста, бронзового призера Олимпиады 2018 Пхенчхана Адама Риппона, который с благодарностью и сожалением отмечает, что «Денис сильно вдохновлял меня и многих других, показав всем нам, как стать победителем».

Крупнейшее норвежское издание газета Aftenposten в своем материале о причинах гибели Тена, цитирует соболезнования президента МОКа Томаса Баха: «Денис Тен был великолепным спортсменом и прекрасным послом своего вида спорта. Такая трагедия 0 его смерть в столь молодом возрасте», а также приводит слова сочувствия президента Национального олимпийского комитета Казахстана Тимура Кулибаева.

Газета Dagbladet вышла с более красноречивым названием «Олимпийская звезда убита посреди улицы». В статье рассказывается, что «после нападения двумя неизвестными на Дениса Тена, он три часа находился между жизнью и смертью, но в итоге врачи не смогли спасти ему жизнь после удара ножом».

Dagbladeт приводит реакцию эксперта ТВ канала Eurosport Лиз Ресто Енсен, которая, узнав эту ужасную новость, испытала «шок и неверие». Она называет Тена «харизматичным и популярным атлетом современности», у которого, по ее словам, «была отличная спортивная карьера со своими взлетами и падениями, где главным достижением стала олимпийская медаль 2014 года».

Эксперт Eurosport напоминает читателям, что в жизни Денис был общителен, имея много друзей, а после получения травмы принимал участие в различных проектах. «Он был любимцем зрителей», — заключает Енсен.

Вместе с тем, норвежские СМИ, рассказывая о гибели Д. Тена, активно ссылаются на казахстанские информационные источники, в том числе на Vesti.kz. В своих публикациях они не связывают этот трагический инцидент с общей криминогенной ситуацией в нашей стране.