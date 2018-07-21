В Алматы разыскивают свидетеля убийства Дениса Тена

Напомним, сегодня в Алматы состоялась похороны Дениса Тена, панихида также прошла в Астане. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался 19 июля в больнице Алматы в возрасте 25 лет. Врачи несколько часов безрезультатно боролись за жизнь спортсмена после того, как автоворы, застигнутые им на месте преступления, нанесли ему ножевые ранения. Оба преступника уже задержаны.