В Алматы разыскивают свидетеля убийства Дениса Тена
В социальных сетях распространяется сообщение о поиске в Алматы мужчины, ставшего свидетелем убийства казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщают Vesti.kz.
В социальных сетях распространяется сообщение о поиске в Алматы мужчины, ставшего свидетелем убийства казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщают Vesti.kz.
Согласно данной информации, мужчина европейской внешности в момент преступления занимался на находящейся рядом спортивной площадке. Его просят откликнуться по указанным телефонам.
Напомним, сегодня в Алматы состоялась похороны Дениса Тена, панихида также прошла в Астане. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался 19 июля в больнице Алматы в возрасте 25 лет. Врачи несколько часов безрезультатно боролись за жизнь спортсмена после того, как автоворы, застигнутые им на месте преступления, нанесли ему ножевые ранения. Оба преступника уже задержаны.