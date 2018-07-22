Липницкая показала портрет убитого Дениса Тена, выполненный песком
Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая в сториз своего Инстаграма опубликовала ролик, в котором представлен портрет казахстанского фигуриста Дениса Тена, убитого 19 июля.
Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая в сториз своего Инстаграма опубликовала ролик, в котором представлен портрет казахстанского фигуриста Дениса Тена, убитого 19 июля.
Накануне, 21 июля, бронзовый призер Игр-2014 был похоронен в
Тену было 25 лет. Он являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015.