Липницкая показала портрет убитого Дениса Тена, выполненный песком

Накануне, 21 июля, бронзовый призер Игр-2014 был похоронен в Алма-Ате.

Тену было 25 лет. Он являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015.