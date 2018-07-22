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14:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Липницкая показала портрет убитого Дениса Тена, выполненный песком

Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая в сториз своего Инстаграма опубликовала ролик, в котором представлен портрет казахстанского фигуриста Дениса Тена, убитого 19 июля.

Источник: Reuters

Накануне, 21 июля, бронзовый призер Игр-2014 был похоронен в Алма-Ате.

Тену было 25 лет. Он являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015.

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