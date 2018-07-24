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24 июля, источник: Матч ТВ

Аделина Сотникова: В данный момент мне самой нужен психиатр!

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова вновь обратилась к болельщикам через свой Instagram.

Источник: РИА "Новости"

— Дорогие мои! Зашла в «Direct» и немного была удивлена… Думаю эта аудитория поймёт меня, кто поделился со мной немного своими жизненными ситуациями и выразили слова поддержки в мой адрес! Я не психолог и учить никого не хочу. Хоть я и сильный человек, в моей жизни много всего было, поэтому я не по годам могу рассуждать (мне это очень многие говорят) взрослые люди. В данный момент мне самой нужен наверное уже психиатр! Но! помочь людям, которые делятся со мной, сказать Вам слова поддержки тоже хочу! — написала фигуристка.

После этого Аделина поделилась 4 советами с болельщиками:

  • Живите так, как вы хотите
  • Помогайте самым близким людям, но не забывайте про себя
  • Не держите все в себе
  • Отвлекайтесь от изнасилования своих мозгов
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