Аделина Сотникова: В данный момент мне самой нужен психиатр!

— Дорогие мои! Зашла в «Direct» и немного была удивлена… Думаю эта аудитория поймёт меня, кто поделился со мной немного своими жизненными ситуациями и выразили слова поддержки в мой адрес! Я не психолог и учить никого не хочу. Хоть я и сильный человек, в моей жизни много всего было, поэтому я не по годам могу рассуждать (мне это очень многие говорят) взрослые люди. В данный момент мне самой нужен наверное уже психиатр! Но! помочь людям, которые делятся со мной, сказать Вам слова поддержки тоже хочу! — написала фигуристка.