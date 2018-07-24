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20:04 (мск), источник: ТАСС

Women`s sports foundation номинировал фигуристку Загитову на звание спортсменки года

ТАСС, 24 июля. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию Алина Загитова вошла в число претендентов на звание спортсменки года по версии Women`s sports foundation. Об этом сообщается на сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Также в число номинанток среди представительниц индивидуальных видов спорта вошли американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, обладательница чемпионских поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Кларесса Шилдс (США), американка Ханна Робертс, выступающая в BMX-фристайле, американская паралимпийская чемпионка в лыжных гонках Оксана Мастерс, паралимпийская чемпионка по сноуборду американка Бренна Хакаби, олимпийская чемпионка по сноуборду американка Хлоя Ким, американская пловчиха Симоне Мануэль, американская легкоатлетка Шалан Фланаган.

Загитова в прошедшем сезоне победила в личном турнире на Олимпийских играх, выиграла чемпионат Европы, чемпионат России, два этапа и финал Гран-при.

Победительница будет определена по итогам голосования членов специальной комиссии и болельщиков. Вручение наград пройдет 17 октября в Нью-Йорке. В прошлом году звания была удостоена американская пловчиха Кэти Ледеки. WSF был основан в 1974 году, цель организации — вовлечение женщин в спорт.

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