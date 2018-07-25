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25 июля, источник: Vesti.kz

Денису Тену предложили присвоить звание «Халык қаhарманы»

На заседании Общественного совета предложили посмертно дать звание «Халык қаhарманы» трагически погибшему фигуристу Денису Тену, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: AFP 2018

«Я предлагаю присвоить звание “Халык каhарманы” Денису Тену, ведь он, по сути, делал то, что должны были делать полицейские, — ловить преступников. Он защищал свою собственность, боролся за справедливость, пытался остановить нарушителей. И из-за этого погиб. Поэтому присвоить ему звание “Халык каhарманы” — это первое, что можно сделать», — выступил житель Алматы Альнур Ильяшев.

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Председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов отметил, что поддерживает подобную инициативу.

«В данном направлении уже ведутся работы, рассматривается предложение назвать спортивный комплекс в честь Дениса Тена», — ответил Рахман Алшанов.

Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти его не смогли.

По данному факту расследуется дело по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство». Двое подозреваемых задержаны.

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