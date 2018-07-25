Денису Тену предложили присвоить звание «Халык қаhарманы»
На заседании Общественного совета предложили посмертно дать звание «Халык қаhарманы» трагически погибшему фигуристу Денису Тену, сообщает Tengrinews.kz.
На заседании Общественного совета предложили посмертно дать звание «Халык қаhарманы» трагически погибшему фигуристу Денису Тену, сообщает Tengrinews.kz.
«Я предлагаю присвоить звание “Халык каhарманы” Денису Тену, ведь он, по сути, делал то, что должны были делать полицейские, — ловить преступников. Он защищал свою собственность, боролся за справедливость, пытался остановить нарушителей. И
Председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов отметил, что поддерживает подобную инициативу.
«В данном направлении уже ведутся работы, рассматривается предложение назвать спортивный комплекс в честь Дениса Тена», — ответил Рахман Алшанов.
Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти его не смогли.
По данному факту расследуется дело по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство». Двое подозреваемых задержаны.