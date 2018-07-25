Денису Тену предложили присвоить звание «Халык қаhарманы»

«Я предлагаю присвоить звание “Халык каhарманы” Денису Тену, ведь он, по сути, делал то, что должны были делать полицейские, — ловить преступников. Он защищал свою собственность, боролся за справедливость, пытался остановить нарушителей. И из-за этого погиб. Поэтому присвоить ему звание “Халык каhарманы” — это первое, что можно сделать», — выступил житель Алматы Альнур Ильяшев.

Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти его не смогли.