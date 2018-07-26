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26 июля, источник: ТАСС

Фигуристка Медведева назвала композиции для программ на новый сезон

ТАСС, 26 июля. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, под какие музыкальные композиции будет выступать в короткой и произвольной программах в новом сезоне. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

Источник: Reuters

Короткая программа россиянки будет поставлена под композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул. Мелодиями первой и второй части произвольной программы станут Mumuki и Libertango, исполняемые американским виолончелистом китайского происхождения Йо Йо Ма. Хореографом выступил Дэвид Уилсон.

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По окончании сезона-2017/18 Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года, и начала тренироваться с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

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