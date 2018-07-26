Погорилая: Очень жалко было узнать, что радио «Спорт FM» хотят закрыть. У меня ужасное негодование!
Фигуристка Анна Погорилая заступилась за радио «Спорт FM», которое объявило о вынужденной смене формата.
Фигуристка Анна Погорилая заступилась за радио «Спорт FM», которое объявило о вынужденной смене формата.
«Очень жалко было сегодня узнать, что мою любимую и неповторимую радиостанцию “Спорт FM” хотят закрыть и вместо этого сделать музыкальное радио (которых сейчас очень много).
У меня ужасное негодование! Закрыть единственную спортивную радиостанцию