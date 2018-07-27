Еще один человек арестован по делу об убийстве Дениса Тена

Напомним, что Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти его не смогли.