Еще один человек арестован по делу об убийстве Дениса Тена
Еще один человек арестован по делу об убийстве Дениса Тена. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, сообщает Tengrinews.kz.
Еще один человек арестован по делу об убийстве Дениса Тена. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, сообщает Tengrinews.kz.
По словам заместителя генпрокурора, задержанный обвиняется в недонесении о преступлении.
«Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована мера пресечения в виде ареста», — сказал Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.
Напомним, что Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти его не смогли.
По данному факту расследуется дело по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство». Ранее были задержаны двое подозреваемых.