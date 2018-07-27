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27 июля, источник: Чемпионат.com

Авербух: Хочу пожелать удачи Медведевой, чтобы у неё всё сложилось

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух оценил музыку для новых программ двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой.

Источник: РИА "Новости"

«Для начала хочу пожелать удачи Жене в этом сезоне, чтобы у неё всё сложилось. С нетерпением ждём её. Женя выросла, возмужала, если можно так сказать. Джаз — достаточно понятная музыка для североамериканской аудитории. В его выборе нет ничего удивительного. Что касается танго, то Женя всегда к нему стремилась. Ей очень нравилась эта тема. Её программы могут быть достаточно интересными.

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Libertango уже не раз использовалось различными фигуристами. Это очень «ледовая» мелодия, хорошая для восприятия. В конце концов, если вспомнить историю, 80% программ выиграно под музыку из «Кармен» и «Ромео и Джульетты». Популярность Libertango Жене не помешает. Уверен, что она хорошо предстанет в новых образах.

Я обратил внимание, как она повзрослела, подросла. Когда она занималась проектом «Дети на льду», долго оставалась и самостоятельно тренировалась. Было видно, насколько осознаннее стали её жесты, её хореография", — цитирует Авербуха «RT на русском».

Медведева — двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Ранее она работала с тренером Этери Тутберидзе.

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