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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

От тренера Элизабет Турсынбаевой ушла очередная фигуристка

15-летняя фигуристка Дарья Паненкова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Об этом она написала в своем Instagram.

Паненкова выставила фотографию с букетом и сопроводила ее словами благодарности всему тренерскому штабу, который с ней работал. Также спортсменка пожелала удачи всем специалистам. Таким образом, она стала четвертой фигуристкой, покинувшей команду Тутберидзе.

В финале юниорского Гран-при в сезоне-2017/2018 Паненкова заняла пятое место. Она также участвовала во взрослом чемпионате России, в котором заняла восьмое место.

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Ранее группу Тутберидзе покинула серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, которая начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером. Также сотрудничество с Тутберидзе прекратила победительница финала Гран-при среди юниоров Полина Цурская, теперь она тренируется под руководством Елены Буяновой, а также Анастасия Тараканова, бронзовый призер финала юниорской серии Гран-при.

Напомним, в начале июня к Тутберидзе вернулась казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева. Их сотрудничество рассчитано до Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

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