От тренера Элизабет Турсынбаевой ушла очередная фигуристка
15-летняя фигуристка Дарья Паненкова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Об этом она написала в своем Instagram.
15-летняя фигуристка Дарья Паненкова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Об этом она написала в своем Instagram.
Паненкова выставила фотографию с букетом и сопроводила ее словами благодарности всему тренерскому штабу, который с ней работал. Также спортсменка пожелала удачи всем специалистам. Таким образом, она стала четвертой фигуристкой, покинувшей команду Тутберидзе.
В финале юниорского
Ранее группу Тутберидзе покинула серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, которая начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером. Также сотрудничество с Тутберидзе прекратила победительница финала
Напомним, в начале июня к Тутберидзе вернулась казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева. Их сотрудничество рассчитано до Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.