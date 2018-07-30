«Русский уже не в моде»: Медведеву обвинили в предательстве

Источник: Reuters

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает подготовку к новому сезону. Об этом 18-летняя спортсменка сообщила в своем инстаграме, опубликовав фотографию, на которой видно, как она употребляет какой-то напиток.

«Открываю новый сезон этим японским знаменитым напитком! Это отличный вкус», — написала Медведева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlxoqiCB5__/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlxoqiCB5__/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Kicking off the new season with this Japanese famous drink! It tastes great @rivaland_ojyosamakouso #diet #enzyme</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T12:35:57+00:00">28 Июл 2018 в 5:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Рядовая публикация, отражающая жизнь и досуг фигуристки, осталась бы таковой, если бы не вызвала негативную реакцию среди подписчиков.

Поклонники оказались недовольны тем фактом, что надпись, приложенная к снимку, оказалась на английском языке.

«По-русски писать уже не модно», — возмутился один из пользователей.

Впрочем, у поклонников, которые обвиняют Медведеву в предательстве и отсутствии патриотизма, возникли проблемы с переводом сообщения.

«Пинать новый сезон? Жень, пиши лучше на русском», — написал подписчик спортсменки.

В оригинале сообщение выглядит следующим образом: «Kicking off the new season with this Japanese famous drink! It tastes great». Однако пользователь, видимо, перевел текст дословно или же ошибочно воспользовался одним из онлайн-переводчиков.

Затруднения в чтении публикаций, написанных на иностранном языке, возникли и у поклонников Медведевой среди взрослого поколения.

«Женя, а можно писать еще по-русски (для возрастных твоих поклонников, которые не понимают английского языка)», — гласит комментарий.

По словам подписчиков, им сложно понять, не зная английского языка, о чем именно пишет юная фигуристка, а автоматический переводчик в инстаграме нередко допускает ошибки. Однако данная проблема не является основной для болельщиков Медведевой: они считают, что россиянка не проявляет должного уважения к своей родной стране, общаясь на иностранном языке.

«Действительно. Можно писать на двух языках — на своем родном русском языке, раз уж ты за Россию выступаешь и на международном английском», — пишет подписчица, отметившая, что ей приходится брать уроки английского языка для того, чтобы понимать смысл сообщений фигуристки.

Однако большинство подписчиков все же положительно оценивают деятельность Евгении Медведевой, которая сейчас вовсю тренируется в Канаде. По мнению болельщиков, спортсменка должна практиковать иностранный язык, чтобы не иметь проблем в коммуникации со своим канадским тренером Брайаном Орсером, к которому она ушла в мае этого года, отказавшись от сотрудничества с Этери Тутберидзе.

«Английский пришлось подтянуть, но результат уже виден. Писать в инстаграме стала без ошибок», — отмечают пользователи, которые также призывают прекратить критиковать молодую спортсменку.

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Другая группа и вовсе подходит к желанию Медведевой публиковать сообщения в социальных сетях на иностранном языке с юмором, предлагая написать сообщение на старославянском.

Ранее российская фигуристка раскрыла подробности своих новых программ, которые она готовится продемонстрировать в сезоне-2018/19. Несколько дней назад Медведева выложила в своем инстаграме черно-белую фотографию в тренировочном костюме на льду и сопроводила ее все на том же английском языке.

«Сезон-2018/19. Короткая программа — “Orange Colored Sky” в исполнении Натали Коул. Произвольная программа — “Mumuki” (первая часть) и “Libertango” (вторая часть) в исполнении Yo Yo», — написала россиянка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blq1rIShI0E/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blq1rIShI0E/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Season 2018/2019 SP - Natalie Cole “Orange Colored Sky” Choreography by @itsmedwlsn & Sandra Bezic FP - (first part) Yo Yo Ma “Mumuki” (second part) “Libertango” Choreographer - @itsmedwlsn Coaches - @brianorser & @tracywilsonk</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-25T21:14:56+00:00">25 Июл 2018 в 2:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хореографами-постановщиками программ фигуристки стали Дэвид Уилсон и Сандра Безич.

Помимо иностранного языка, кстати, Медведева осваивает жизнь в новой для себя стране.

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«Для меня необычно, что все люди здесь практически всегда улыбаются. Когда ты встречаешь кого-то, то тебя обязательно спрашивают: “Как дела? Как твой день?” Первое время я не понимала: “Почему вы у меня все это спрашиваете?” Это очень необычно. Но я думаю, что это даже лучше для морального состояния, для тренировок. Здесь гораздо спокойнее», — приводит слова девушки Youtube-канал John Wilson Blades.

Однако что касается самого тренировочного процесса, то некоторые затруднения фигуристка все же испытывает.

«Тренировки здесь короче по времени, но при этом количество тренировочных сессий больше. В России у меня было две полуторачасовых тренировки в день», — объяснила Медведева.