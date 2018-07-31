Сотникова: Хочу помочь тем животным, у которых нет семей

«Я очень люблю животных! По мне они видят людей насквозь, чувствуют энергетику человека и тогда принимают решение, какой ты человек и стоит ли к тебе подходить.



К чему собственно я веду? Я приняла эстафету #тыдобряк и хочу помочь тем животным, у которых нет семей! И призываю каждого из вас это сделать! Плюс к карме!



Я хочу передать эту эстафету всем моим подписчикам, кто неравнодушен к животным!» — написала Сотникова в своем инстаграме.