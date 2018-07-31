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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Сотникова: Хочу помочь тем животным, у которых нет семей

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова присоединилась к акции ТыДобряк.

«Я очень люблю животных! По мне они видят людей насквозь, чувствуют энергетику человека и тогда принимают решение, какой ты человек и стоит ли к тебе подходить.

К чему собственно я веду? Я приняла эстафету #тыдобряк и хочу помочь тем животным, у которых нет семей! И призываю каждого из вас это сделать! Плюс к карме!

Я хочу передать эту эстафету всем моим подписчикам, кто неравнодушен к животным!» — написала Сотникова в своем инстаграме.

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Сотникова написала, что помощь нужна приюту для животных «Искра» и оставила контакты его хозяйки.

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