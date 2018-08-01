«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе

Источник: РИА "Новости"

В период с мая по июль 2018 года самый успешный российский тренер на данный момент Этери Тутберидзе потеряла четыре ученицы. Вслед за одной из главных звезд коллектива Евгенией Медведевой к другим наставникам ушли Полина Цурская (занимается теперь под руководством Елены Буяновой) и Анастасия Тараканова (к Евгению Плющенко), а Дарья Паненкова, кажется, отправилась в свободное плавание — об ее новом тренере ничего неизвестно.

Фигуристки предпочитали не распространяться о причинах своего ухода. Медведева, конечно, не смогла избежать внимания прессы, но и она твердо заявила: «Мне бы не хотелось вдаваться в подробности». Остальные же просто тихо приступили к занятиям с новыми наставниками.

«Газета.Ru» рассуждает о том, почему спортсменки уходят от Тутберидзе в самый разгар подготовки программ.

Тяжелый характер наставника

Самая очевидная причина. Со стороны кажется, что любимым способом Тутберидзе добиться желаемого результата от спортсмена является жесткое, даже «армейское» отношение.

Чаще она действует не как педагог, а как требовательный начальник, вводящий «санкции» каждый раз, когда что-то не получается на льду.

Медведева рассказывала, что в более юном возрасте Тутеридзе возила ее по льду после падения, приговаривая: «Нравится тебе валяться? Ну, валяйся». Тогда фигуристка отмечала, что очень злилась на такие действия тренера, но это служило отличной мотивацией для самосовершенствования. Видимо, с возрастом Евгения изменила свое мнение.

Выслушивать жалобы учеников Тутберидзе тоже не намерена.

Во времена работы с перспективным тогда Адьяном Питкеевым она жестко отчитала его за неудачное выступление на чемпионате России, даже несмотря на то, что спортсмен страдал от травмы спины.

«Уже вышел — значит, надо терпеть», — отрезала специалист.

Вскоре Питкеев перешел к другому наставнику, а спустя год завершил карьеру как раз из-за проблем со спиной.

Сама Тутберидзе спокойно признает, что предпочитает жесткие методы работы, но не считает это чем-то необычным.

«Да, я ругаюсь. Потому что заставляю спортсмена через «не хочу» выполнить то, что он должен. Веду себя, как обычный родитель, который обязан воспитывать и следить за образованием своего ребенка.

Только потому, что он его любит. Тренеру нелегко, потому что каждый спортсмен так или иначе пытается найти простые пути и не выполнить какое-то задание, — приводит слова специалиста «РИА Новости».

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О том, что многие фигуристы уходят по причине натянутых отношений с требовательным наставником, говорят и обстоятельства, при которых происходит расставание. Так, Медведева, по словам самой Тутберидзе, так и не зашла к ней попрощаться и подарить букет, несмотря на 11 лет сотрудничества. То ли побоялась, то ли испытывала настолько сильную неприязнь после того, как наставница раскрыла детали их личного разговора, состоявшегося после поражения на Олимпиаде, — неизвестно.

Паненкова просто собрала вещи и уехала с тренировочной базы в Новогорске. До этого также сбежала с базы Полина Шелепень — больше Тутберидзе ее не видела.

Александра Деева тоже ушла по-английски и прекратила даже здороваться с бывшей наставницей на соревнованиях. Сергей Воронов не пришел попрощаться — его документы забрала мать, а о новом тренере бывшего ученика Тутберидзе узнала из прессы.

По признанию наставницы, единственным фигуристом, который зашел к ней с цветами был, как ни странно, травмированный Питкеев. На последней встрече он плакал.

Возможно, первые годы сотрудничества спортсмены выдерживают требовательный тон авторитетного специалиста, но затем наступает момент, когда хочется хотя бы на время переключить режим с «аврала» на «комфорт». В случае с Тутберидзе вторая кнопка отсутствует.

Повышенное внимание к юным спортсменкам

Очевидно, что Тутберидзе любит и умеет работать именно с юными фигуристками. Она не из тех, кто реабилитирует карьеру затухающего чемпиона. Зато она побила все рекорды во взрослом катании с 15-летними, а с 13-летними впервые в истории показала на официальных соревнованиях четверные прыжки в исполнении девочек.

Известный тренер Рафаэль Арутюнян не зря отметил, что из группы Тутберидзе постоянно идет отток взрослых фигуристок.

«Это всегда случается со спортсменками из этой тренерской группы. Как только они становятся старше и появляются более молодые спортсменки, они уходят из группы», — цитирует специалиста The Japan Times.

Тутберидзе уделяет огромное внимание более юным и легковесным девочкам, с которыми велики шансы покорить рекордные высоты и завоевать золотые медали. Этот профессиональный интерес вполне можно понять.

Только вот более взрослым спортсменам от этого не легче. Даже Медведева, которую Тутберидзе называла дочерью, не смогла рассчитывать на привилегированное положение: тренер все равно поставила 15-летней тогда Алине Загитовой более сложную и дорогостоящую в плане баллов программу, с которой спортсменка выиграла Олимпиаду. 18-летняя Евгения уступила ей чуть больше балла и упустила свой, пожалуй, единственный шанс стать олимпийской чемпионкой.

После ухода Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру Тутберидзе откровенно рассказала, что в Пхенчхане переживающая из-за второго места ученица задала ей вопрос:

«Неужели вы не могли на один год задержать Загитову в юниорах?» В ответ она услышала: «Мы должны дать всем равные возможности».

Но у 18-летней и 15-летней фигуристки не может быть равных возможностей просто в силу их физического различия. Конкуренцию выигрывают юные ученицы Тутберидзе, которые, очевидно, получают от нее более изощренные программы и извлекают большую пользу от сотрудничества. Возрастные же так и остаются на том уровне, которого достигли раньше.

Кроме того, отсюда вытекает и следующий факт: более взрослые фигуристки постоянно находятся в компании девочек, которые прыгают каскад из четверного и тройного прыжка, осознавая, что сами, скорее всего, никогда не смогут такое исполнить. Это психологическое давление продолжается каждый день, а кнопки «комфорт» снова нет.

Недаром в группе Тутберидзе осталось лишь две ученицы, которые выступают во взрослом катании, — Загитова и Элизабет Турсынбаева.

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Строгие рамки

Новый тренер Медведевой Орсер в одном из интервью отметил, что в России у его подопечной «не было свободы, ей лишь давали указания о том, под какую композицию выступать, какие элементы и в каком порядке выполнять».

В юном возрасте спортсмены, возможно, предпочитают, когда им даются четкие инструкции, однако чем старше и ответственнее становится фигурист, тем больше ему хочется творчества и самореализации в программах.

Медведева, например, сама поставила выступление для недавних весенних шоу в Японии и явно получила больше маневра для самовыражения в своих новых постановках под руководством Орсера.

«Хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь. Чувствую независимость и свободу на льду, наслаждаюсь каждым моментом», — говорила Евгения в интервью Olympic Channel вскоре после объявления о своем уходе.

Возможно, именно этого искали и все остальные ушедшие от Тутберидзе.