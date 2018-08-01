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11:55 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Рогонов в новом сезоне надеется выступать в паре с Устимкиной

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский фигурист Алексей Рогонов рассчитывает, что в новом сезоне будет выступать в паре с Алиной Устимкиной. Об этом он сообщил ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В конце июня стало известно, что бывшая партнерша Рогонова — Кристина Астахова — приняла решение завершить карьеру.

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Ранее Устимкина выступала вместе с Никитой Володиным, их пара распалась в марте.

«Вместе с Алиной мы тренируемся уже десять дней, собираем все элементы, никаких программ пока не делали. Надеюсь, все идет к тому, что у нас сложится пара. Мы попробовали сделать совместный прокат, еще когда я был в Екатеринбурге, потом я посмотрел других девочек, даже ездил за границу. Алина приехала кататься 18 июля», — заявил Рогонов.

«Пока рано еще говорить о каких-либо соревнованиях, потому что нужно все собрать в кучу, все пока сыровато, нужна некоторая скатанность. Надеюсь, скоро будут хорошие новости», — добавил он.

Рогонов выступал в паре с Астаховой с мая 2014 года. Они четырежды становились третьими на этапах Гран-при. На Олимпийских играх — 2018 Астахова и Рогонов заняли 12-е место, на чемпионате мира — 2018 — восьмое.

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