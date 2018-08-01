Если Коляда будет падать, как раньше, он вылетит из сборной

Источник: Советский спорт

Напомню, что именно одиночники с их повальной модой на прыжки в четыре оборота стали основными «виновниками» новшеств, утвержденных июньским конгрессом ISU и вступивших в силу с 1 июля. При всем уважении к Алине Загитовой и Евгении Медведевой, чью дуэль за олимпийское золото-2018 «Советский спорт» пересчитал по новым правилам на прошлой неделе и получил весьма неожиданный результат: Медведева взяла у соотечественницы «теоретический реванш» с перевесом всего в 24 сотые балла.

Там все крутилось вокруг «сдвигания» элементов во вторую половину проката. Раньше Загитова таким образом получала 10-процентный бонус за все прыжки, а теперь — максимум за один последний в короткой программе и за три в произвольной. Это кое-что меняет, но все-таки немногое. Коррекция на балл-другой или вовсе на десятые доли.

«РЫБКИ» НА ЛЬДУ

У мужчин ставки — на порядок выше. Да и перемены там будут посущественнее. За последнюю пару лет «попрыгунчики» отлично поняли, какой навар им сулят раздутые «цены» четверных прыжков, и взяли моду пихать их в программы целыми пачками — вне зависимости от результата на льду. Раз уж лутц в четыре оборота и при падении (см. таблицу «расценок») дает больше очков, чем идеально сделанный «старичок» тройной, так чего, спрашивается, стесняться? Вперед! Главное докрутить, а получится выехать или не получится — дело второе.

Это привело вот к чему: фигуристы, «завалившие» половину прыжков и вытершие разными частями тела едва ли не половину катка, все равно оказывались наверху итогового протокола. Мне, например, запомнился французский этап «Гран-при"-2017/18, где японец Сема Уно с тремя падениями и шестью (из 11) прыжками «на минус» все равно получил серебро, а испанец Хавьер Фернандес с двумя и пятью соответственно — золото! Не фигурное катание, а какой-то чемпионат по «рыбкам» на льду.

Отсюда и новые правила. Базовые «стоимости» четверных снижены, а диапазоны для судейских надбавок/сбавок за качество исполнения элементов (всех!) — наоборот, расширились. Так что теперь с медальными претензиями не очень-то попадаешь. Лучше от чрезмерной сложности поостеречься.

Еще мужскую произвольную сократили на полминуты и убрали оттуда восьмой прыжок, что тоже заметно снизит техническую «базу». А вот на ограничение «только один вид четверного можно исполнять дважды» я бы внимания сейчас особо не обращал. Большинство фигуристов если и крутит «четверку», то только из простейших тулупа и сальхова. Умеющих больше можно пересчитать по пальцам: Уно, Юдзуру Ханю, молодые американцы Нэйтан Чен (единственный, кто владеет четверными всех пяти видов и вставляет их в произвольную по шесть штук) и Винсент Чжу, китаец Боян Цзинь… Плюс трое наших имеют в арсенале четверные лутцы — Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Пожалуй, все. Заметьте, в этом списке нет Фернандеса, которому для двух титулов чемпиона мира вполне хватило и сальхова с тулупом. Даже по старым правилам испанцу не нужно было делать по четыре (то есть, «2+2», как теперь нельзя) четверных, чтобы побеждать.

БОЛЬШЕ ПАДАТЬ С ЛУТЦА ЕМУ НЕ ДАДУТ

Я потратил уйму времени и перелопатил кучу цифр, выбирая: каким подсчетом «по-новому» лучше проиллюстрировать реформы в мужском катании. Остановился на Коляде, который с одной стороны уверенно захватил у нас лидерство в этом виде, а с другой — весь сезон постоянно падал (в основном как раз с четверных) и одним из таких провалов лишил Россию побороться с Канадой за золото командного турнира в олимпийском Пхенчхане.

Так вот: столь же безнаказанно «валиться» раз за разом с четверного лутца Коляда дальше просто не сможет. Иначе вылетит не то, что с «первого номера» в стране, а вообще из сборной! Если не верите, можете изучить таблицу с пересчитанными на новый лад оценками его рекордной для России произвольной с московского этапа «Гран-при», а также двух лучших прокатов сезона 19-летнего Дмитрия Алиева и 30-летнего Сергея Воронова. Коляда проигрывает обоим, пусть у них в арсенале есть только скромный тулуп. Но они с него не упали! А наш «лидер» прошлой осенью в Москве грохнулся трижды — и все равно получил 185 с хвостиком. Причем не за счет «домашних компонентов»: просто правила были такие.