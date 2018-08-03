Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии

Источник: AP 2018

Российская фигуристка Алина Загитова довольно часто является объектом обсуждения в СМИ, однако разговоры в отношении молодой спортсменки ходят в основном косвенно. Сама чемпионка зимних Олимпийских игр — 2018 редко соглашается на большие интервью, посвящая свое время тренировкам.

На данный момент 16-летняя уроженка Ижевска находится в Японии, где продолжает подготовку к новому сезону, выступая на шоу The Ice. После участия в одном из соревнований россиянка стала главной звездой японской телепередачи на канале Asahi TV.

О том, что Загитовой предстоит дать интервью японским журналистам, юная фигуристка сообщила сама. «С этими веселыми японскими ребятами снимаемся в Киото!» — анонсировала она в своем инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl2UyIiHlDC/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bl2UyIiHlDC/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T08:18:25+00:00">30 Июл 2018 в 1:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В эфире телешоу Загитова рассказала о том, как чувствует себя в Японии, насколько непривычна для нее здешняя культура, а также поведала о своих переживаниях на Олимпийских играх в Пхенхчане, где она завоевала золотую медаль в женском одиночном соревновании.

Сама по себе беседа выглядела довольно необычно: прежде всего, 16-летнюю россиянку одели в традиционное женское кимоно. Для Загитовой данное одеяние оказалось весьма непривычным. «Для меня носить такую одежду непривычно, но мне нравится», — сказала она в начале беседы.

Стоит отметить, что само кимоно выглядит очень красочно — белый халат сопровожден изображениями цветков. На фотографии же Загитова в компании японских журналистов стоит в позе известного японского талисмана удачи Манеки Неко. Данный символ представляет собой сидящую кошку, передняя лапа которой поднята вверх.

Японцы верят, что эта лапка приманивает счастье, радость, уют и благополучие в дом. Об этом говорит и название символа: «Манеки Неко» переводится на русский язык как «манящий» или «зовущий кот».

Кстати, забавно, но данный талисман имеет несколько разновидностей. Так, если кот поднимает левую лапу, то, согласно легенде, он приманивает гостей и новых людей, если правую — то деньги и удачу. На снимке Загитова поднимает именно правую руку.

После того, как журналистка поприветствовала российскую фигуристку у себя в программе, она пригласила ее в гостиную. В то время, как японцы традиционно сидят у себя дома за столом на коленях на специальном пуфе, юная фигуристка испытала из-за этого небольшой дискомфорт, пожаловавшись на небольшую боль в ногах. Перед началом беседы Загитову угостили арбузом и поинтересовались у нее, насколько сильно он отличается от тех, что растут в России.

«Японские арбузы отличаются от российских: в Японии они более натуральны», — сказала спортсменка. По окончании трапезы журналистка и Загитова стали обсуждать жизнь молодой фигуристки. В ходе нее россиянка рассказала о своих карьерных переживаниях.

«Олимпиада была самым главным стартом в моей жизни. Но выступала я спокойно. Я пытаюсь оставаться такой же, какой была до Олимпиады. Не хочу, чтобы про меня говорили, что я поймала звезду. У каждого человека должна быть цель, нужно быть дисциплинированным, чтобы идти к своей цели. В моей подготовке ничего не изменилось. Сейчас я тренируюсь так же упорно, как и перед двумя предыдущими сезонами. Я стараюсь быть очень строгой к себе, тренируюсь каждый день и все время провожу на катке, потому что фигурное катание — это моя жизнь, — поведала Загитова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IicYbVteO1U?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что в Японии россиянка отметилась не только своим участием в ледовом шоу, но и подписанием контракта с одним японским косметическим брендом, став его послом. «Я была удивлена и польщена предложением о сотрудничестве. Впервые попробовав эту косметику, я поняла, что она вообще не чувствуется, однако выглядит прекрасно», — отметила 16-летняя фигуристка на торжественной церемонии.

Любовь Загитовой к Японии известна давно. Сама спортсменка увлекается не только культурой страны, но и животным миром. Об этом узнали и японцы, которые подарили победительнице Игр в Пхенчхане собаку породы акита-ину. В ходе телешоу у Загитовой поинтересовались, как прошли первые месяцы совместной жизни в щенком по кличке Масару.

«О она мне очень нравится. Любит играть, но иногда вредничает. Моя мама запрещает ей лежать на кровати, но он все равно запрыгивает на мою постель и спит со мной», — рассказала спортсменка. Загитова уже выступила на соревнованиях в Осаке: шоу проходило 28 и 29 июля. Примечательно, что одна из ночей, проведенных в третьем по населению городе в Японии, прошла для россиянки тяжело.

Спортсменка пожаловалась, что долгое время не могла уснуть из-за сильного тайфуна, прошедшего в городе. Однако, как рассказала сама Загитова, японцы ее успокоили, заверив, что она находится в безопасности.