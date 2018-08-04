Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь

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Экс-фигуристка Юлия Липницкая в первой половине августа работает в небольшом сибирском городе Ангарске. Вместе с еще одной победительницей Игр-2014 в Сочи Липницкая на протяжении десяти дней делится опытом с местными ребятами.

Как отмечает местное издание «Свеча», инициаторами приглашения чемпионок в Ангарск стали родители юных спортсменов. Интенсивный тренировочный курс предполагает работу над скольжением, прыжками, вращением, а также над выразительностью катания.

Занятия проходят с 1 по 11 августа.

«На сборах будет два часа льда каждый день, ОФП, СФП и хореография, хорошее настроение и море мотивации», — говорится в сообщении Академии Липницкой и Ильиных.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl-z-S1Fh7m/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl-z-S1Fh7m/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Репортаж со сборов в Ангарске. A reporting from Angarsk camp. #academyofchampionsbyilinykhlipnitskaya #академиячемпионовильиныхлипницкой</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/academy_ilinykh_lipnitskaya/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> academy_ilinykh_lipnitskaya</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-02T15:25:38+00:00">2 Авг 2018 в 8:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Население Ангарска составляет чуть больше 200 тысяч человек. Город находится в Иркутской области примерно в 50 километрах от регионального центра. Возможность поработать с олимпийскими чемпионами у местных фигуристов выпадает не каждый день.

«Первое занятие прошло на позитиве, многие дети (особенно девочки) не верили до конца, что катаются рядом со своим кумиром — Юлей Липницкой. Она же мило улыбалась, вела себя с ними просто, словно видела ребят уже не первый раз.

Елена Ильиных тоже всем очень понравилась — дети старательно выполняли все, что она просила",— пишет одно из местных изданий.

«Мы объединились с Юлией Липницкой, чтобы передать свою любовь к фигурному катанию и мастерство тем, кто начинает свой путь в большой спорт», — отметила Ильиных.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl8N8wSjUHA/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl8N8wSjUHA/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Steady, ready, go! #academyofchampionsbyilinykhlipnitskaya #angarsk #figureskating #figureskatingcamp #skaters</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/academy_ilinykh_lipnitskaya/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> academy_ilinykh_lipnitskaya</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-01T15:14:09+00:00">1 Авг 2018 в 8:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях болельщики поддерживают тренерские начинания Юлии. Спортсменку даже зовут в соседние города.

«Заезжайте в Братск, всего 426 километров от Ангарска! Встретим в лучших традициях, устроим экскурсию по нашим достопримечательностями!» — написал Липницкой один из подписчиков.

Ангарск — не первое место, где работают Липницкая и Ильиных. Месяц назад спортсменки тренировали юных фигуристов в небольшом городке Конаково, что в Тверской области.

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Следующей остановкой Липницкой и Ильиных будет небольшой румынский город Брашов, где спортсменки снова будут делиться своим опытом с юными фигуристами.

Липницкая — вторая в списке самых юных олимпийских чемпионов по фигурному катанию в истории зимних игр.

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Историческое достижение произошло в 2014 году в Сочи, когда Юлия в возрасте 15 лет 249 дней стала чемпионкой в командных соревнованиях. Причем, девушка не была статистом — она, напротив, тянула коллектив за собой, принеся в копилку сборной России 20 баллов из 20-ти возможных.

Произвольная программа спортсменки и вовсе стала одним из самых эмоциональных моментов в истории фигурного катания. Липницкая каталась под музыку из знаменитого фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».

После выступления наблюдавший с трибун президент России Владимир Путин аплодировал Липницкой стоя, а позже лично поблагодарил спортсменку.

О выступлении Юлии высказался даже Спилберг, отправивший россиянке письмо благодарности «за то, что она смогла пронести образ девочки из “Списка Шиндлера” в красном пальто через все выступление».

Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге. Мать растила дочь одна, отец ушел из семьи еще до рождения Юлии. После шести лет занятий в местной школе, спортсменка переехала в Москву, где присоединилась к группе известного российского тренера Этери Тутберидзе.

Однако отношения Липницкой с наставником были крепкими только до успешной Олимпиады в Сочи. На следующий сезон девушка не смогла удержать планку высоких результатов. В финале Гран-при Юлия заняла пятое место, а чемпионат России и вовсе провалила, оказавшись на девятой строчке.

Возможно, эти неудачи подтолкнули Липницкую к смене тренера. От Тутберидзе она перешла к другому российскому специалисту Алексею Урманову.

Но это решение успеха Юлии не принесло. Получив серьезную травму, она перестала принимать участие в соревнованиях, занявшись лечением. Кроме того, по словам матери спортсменки, Липницкая страдала от анорексии.

9 сентября 2017 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально подтвердила завершение карьеры Юлии.

Однако решение об уходе из спорта Липницкая приняла еще в апреле. На тот момент олимпийской чемпионке Сочи было всего 18 лет.

С октября 2017 Юлия начала работу в качестве телекомментатора, проведя рад крупных соревнований, в числе которых были и Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Многие болельщики отмечали, что у спортсменки отлично получается вести эфиры. Однако Липницкая решила заняться нелегким тренерским делом.

Возможно, в будущем это выльется во что-то большее, нежели работа в небольших городах.