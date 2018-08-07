Американка бросила вызов Медведевой: чем ответит Россия

Американский вундеркинд

Представительница США Алиса Лью стала самой молодой фигуристкой, которой удалось чисто исполнить тройной аксель на соревнованиях.

Спортсменка безупречно выполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа в возрасте 12 лет.

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Сложнейший элемент удался американке на Азиатском Кубке по фигурному катанию, который прошел в Бангкоке с 1 по 5 августа.

Лью стала третьей американкой, которой удалось выполнить этот прыжок на международных соревнованиях после Тони Хардинг и Мираи Нагасу. Всего восьми фигуристкам удавалось чисто исполнить тройной аксель, среди которых Мидори Ито, Мао Асада и Елизавета Туктамышева.

12-летняя Лью в 2018 году стала чемпионкой США среди юниоров. В своей произвольной программе она выполнила семь тройных прыжков, а на местных соревнованиях в Калифорнии юная рекордсменка чисто исполнила тройной аксель.

Стоит отметить, что на взрослых соревнованиях Алиса не сможет выступать до 2022 года, когда пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине.

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Чем ответит Россия

Находясь под впечатлениями от рекорда американке Лью, российским любителям фигурного катания не стоит беспокоиться за своих воспитанников.

В марте 2018 года 14-летняя россиянка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного фигурного катания чисто исполнила тулуп в четыре оборота на официальных соревнованиях.

Элемент Трусовой удался в произвольной программе на юниорском чемпионате мира, на котором она заняла первое место.

Сама спортсменка отметила, что до сих пор не может поверить в то, что попала в историю женского фигурного катания.

«Я так долго их тренировала, но не получалось сделать на соревнованиях, а в Софии удалось.

До конца я, наверное, все равно не поняла, что первая, что попала в историю фигурного катания. Всю неделю после чемпионата мира чувствовала себя очень хорошо. Александра Трусова

Читала в интернете про свое выступление. Много писали, видео выставляли. Но потом все прошло. Готовлюсь к новому сезону, — сказала Трусова в интервью журналу «Мир фигурного катания».

На том же юниорском чемпионате мира серебро досталось еще одной представительнице России Алене Косторной. Готовясь к новому сезону, она пообещала, что также выучит четверной прыжок.

«Призрак оперы» и джаз

Готовятся к новому сезону триумфаторы Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Алина Загитова и Евгения Медведева.

Обладательница золотой медали Игр-2018 Загитова во время выступления на шоу The Ice-2018 в Осаке (Япония) показала новую короткую программу, которую подготовила для следующего сезона.

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Программа Алины выполнена под музыку из «Призрака оперы», а в произвольной она будет кататься под музыкальное сопровождение из оперы «Кармен».

После изменений в правилах, принятых конгрессом Международного союза конькобежцев, тренеру Загитовой Этери Тутберидзе пришлось менять программу спортсменки.

На Олимпийских играх — 2018 Загитова выполнила семь прыжков в конце произвольной программы, тем самым умножив свои баллы на 1,1 за элементы. Теперь максимальное количество элементов, за которые спортсмен может получить надбавку, снижено в короткой программе до одного, в произвольной — до трех.

Стоит отметить, что если бы оценки выставлялись по новой системе, то золото Пхенчхана досталось бы не Загитовой, а Медведевой.

Женя, перешедшая после завершения сезона к канадскому тренеру Брайану Орсеру, в конце июля поделилась с поклонниками информацией о своих новых программах.

В своем инстаграме она выложила фотографию с тренировки, оставив под ней подпись:

«Сезон-2018/19. Короткая программа — “Orange Colored Sky” в исполнении Натали Коул.

Произвольная программа — “Mumuki” (первая часть) и “Libertango” (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma (американский виолончелист китайского происхождения»).

Стоит отметить, что запись была опубликована на английском языке. Сейчас эта тема активно обсуждается среди поклонников Медведевой.

В своих постах, чаще всего рекламных, Евгения прибегала к использованию английского языка. Это и возмутило часть русскоговорящих подписчиков, обвинивших фигуристку в отсутствии патриотизма.

«Тренера предала, теперь даже на русском перестала писать. Что ж… Переезжай уже туда, милочка, и выступай за другую страну», — прокомментировал одну из записей подписчик.

Медведева пошла на компромисс, добавив к своим постам фразы на русском. Но и это не успокоило публику.

«Женечка, а куда делись посты на русском?» — возмутилась поклонница серебряного призера Олимпиады.

«Вы уже не видите русского языка в моих постах? Однако», — ответила на вопрос фигуристка.

Свои новые программы Загитова и Медведева продемонстрируют осенью на контрольных прокатах членов сборной России по фигурному катанию.