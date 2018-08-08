14-летняя русская впервые в истории сделала 3 четверных прыжка. Это может закончиться катастрофой

Источник: Sport24

В начале августа говорить об оптимальной физической форме фигуристов не приходится. На недавнем шоу в Японии олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова продемонстрировала новую короткую программу. Без сложных каскадов и с неуверенными выездами после прыжков. И никто даже не удивился. Потому что еще не время. Сезон-то начинается в середине осени.

Юниоры стартуют намного раньше. Первый этап Гран-при состоится уже 22 августа в Братиславе. Сейчас же российские фигуристы показывают свои программы на контрольных прокатах в Новогорске. Прокаты хоть и закрытые, но видео программ все равно можно найти в интернете. И сегодня мир фигурного катания в очередной раз взорвала Александра Трусова.

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Огромный риск для здоровья

14-летняя фигуристка исполнила три четверных прыжка в произвольной программе. Стоит ли говорить, что никто до ученицы Этери Тутберидзе ничего подобного не делал. Трусова продемонстрировала четверной лутц, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, а также четверной тулуп. Помимо этих прыжков фигуристка исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. С таким техническом контентом можно побеждать на взрослых чемпионатах мира в мужском турнире.

И да, это космос. Исполнив такой прыжковый набор, Александра в принципе может просто кататься по льду, не выполняя ни вращений, ни дорожек шагов. И все равно будет первой. Потому что ничего подобного не может исполнить ни одна девочка в мире. Пока. Но знаете, когда я посмотрела прокат Трусовой в Новогорске, первое, о чем подумала: «Как она еще стоит на льду?».

Для того, чтобы исполнить в одном прокате три четверных, пусть и с помарками, нужно сотни раз выполнить этот прыжок на тренировках. А может и тысячи. Каждая попытка — это огромнейший риск для здоровья. Каждое падение — невероятная боль.

Согласно профайлу на сайте ISU (Международный союз конькобежцев), рост Трусовой — 150 см. Фигуристка она худенькая. Мышцы у нее прокачены правильно. Но даже с учетом оптимальной физической формы такое количество четверных может пагубно сказаться на здоровье еще до переходного возраста. Девушка продолжает расти, развиваться, а тяжелейшие физические нагрузки губят ее организм. Не случайно мальчики начинают прыгать четверные после 15 лет, когда тело практически сформировано.

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Идти до конца

Трусова исполняет четверные прыжки не первый год. Она является чемпионкой мира среди юниоров 2018 года. На юниорском первенстве мира в Болгарии россиянка впервые в истории женского фигурного катания приземлила два четверных прыжка. Ей тогда было 13.

Впереди новая планка: три прыжка на соревнованиях, в том числе и четверной лутц — прыжок, который даже взрослые мужчины исполняют с неимоверным трудом.

По сравнению с прошлым сезоном Александра прибавила не только в прыжках, а еще в скольжении и вращениях. Два последних компонента можно сохранить после переходного возраста, четверные — практически нереально. Но, кажется, Этери Тутберидзе и ее ученица хотят пойти до конца. Даже если это плохо закончится для здоровья последней.

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Олимпиаду выиграет 15-летняя?

Понять тренера можно. После ухода Евгении Медведевой у нее осталась только одна звезда — Алина Загитова. И то с ней все очень сложно. Олимпийская чемпионка заметно выросла за последние полгода, превратившись в настоящую девушку, а не девочку. А это влечет за собой проблемы с техникой. От Тутберидзе вслед за Медведевой ушли еще три фигуристки-юниорки. И явно не от хорошей жизни. Другие же продолжают биться головой об стенку, пытаясь выучить элементы ультра-си.

Анна Щербакова предпринимала попытку исполнить четверной лутц, однако не смогла его приземлить. Фигуристка, кстати, ломала ногу, но все равно продолжает учить четверные. Алена Косторная готовит тройной аксель и, к счастью, пока серьезных травм не получала. Куда приведет эта погоня за сложнейшими прыжками? Хочется верить, что не к инвалидности.

Правда, сохранить стабильное исполнение элементов ультра-си после 18 лет не удавалось никому. Даже у Мао Асады тройной аксель частенько не получался, хоть это был ее коронный прыжок.

Конечно, мы надеемся, что у российских девчонок все будет хорошо, и их карьеры не закончатся в 17 лет. А еще верим в то, что следующей олимпийской чемпионкой не станет 15-летняя девочка. Но пока у нас только надежды.

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