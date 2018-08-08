14-летняя русская впервые в истории сделала 3 четверных прыжка. Это может закончиться катастрофой
Этери Тутберидзе готовит новую машину для побед.
Этери Тутберидзе готовит новую машину для побед.
В начале августа говорить об оптимальной физической форме фигуристов не приходится. На недавнем шоу в Японии олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова продемонстрировала новую короткую программу. Без сложных каскадов и с неуверенными выездами после прыжков. И никто даже не удивился. Потому что еще не время.
Юниоры стартуют намного раньше. Первый этап
14-летняя фигуристка исполнила три четверных прыжка в произвольной программе. Стоит ли говорить, что никто до ученицы Этери Тутберидзе ничего подобного не делал. Трусова продемонстрировала четверной лутц, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, а также четверной тулуп. Помимо этих прыжков фигуристка исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. С таким техническом контентом можно побеждать на взрослых чемпионатах мира в мужском турнире.
И да, это космос. Исполнив такой прыжковый набор, Александра в принципе может просто кататься по льду, не выполняя ни вращений, ни дорожек шагов. И все равно будет первой. Потому что ничего подобного не может исполнить ни одна девочка в мире. Пока. Но знаете, когда я посмотрела прокат Трусовой в Новогорске, первое, о чем подумала: «Как она еще стоит на льду?».
Согласно профайлу на сайте ISU (Международный союз конькобежцев), рост Трусовой — 150 см. Фигуристка она худенькая. Мышцы у нее прокачены правильно. Но даже с учетом оптимальной физической формы такое количество четверных может пагубно сказаться на здоровье еще до переходного возраста. Девушка продолжает расти, развиваться, а тяжелейшие физические нагрузки губят ее организм. Не случайно мальчики начинают прыгать четверные после 15 лет, когда тело практически сформировано.
Трусова исполняет четверные прыжки не первый год. Она является чемпионкой мира среди юниоров 2018 года. На юниорском первенстве мира в Болгарии россиянка впервые в истории женского фигурного катания приземлила два четверных прыжка. Ей тогда было 13.
Впереди новая планка: три прыжка на соревнованиях, в том числе и четверной лутц — прыжок, который даже взрослые мужчины исполняют с неимоверным трудом.
По сравнению с прошлым сезоном Александра прибавила не только в прыжках, а еще в скольжении и вращениях. Два последних компонента можно сохранить после переходного возраста, четверные — практически нереально. Но, кажется, Этери Тутберидзе и ее ученица хотят пойти до конца. Даже если это плохо закончится для здоровья последней.
Понять тренера можно. После ухода Евгении Медведевой у нее осталась только одна звезда — Алина Загитова. И то с ней все очень сложно. Олимпийская чемпионка заметно выросла за последние полгода, превратившись в настоящую девушку, а не девочку. А это влечет за собой проблемы с техникой. От Тутберидзе вслед за Медведевой ушли еще три
Анна Щербакова предпринимала попытку исполнить четверной лутц, однако не смогла его приземлить. Фигуристка, кстати, ломала ногу, но все равно продолжает учить четверные. Алена Косторная готовит тройной аксель и, к счастью, пока серьезных травм не получала. Куда приведет эта погоня за сложнейшими прыжками? Хочется верить, что не к инвалидности.
Правда, сохранить стабильное исполнение элементов
Конечно, мы надеемся, что у российских девчонок все будет хорошо, и их карьеры не закончатся в 17 лет. А еще верим в то, что следующей олимпийской чемпионкой не станет 15-летняя девочка. Но пока у нас только надежды.
Дарья Тубольцева