«Тает лед». Ягудин посвятил передачу памяти Дениса Тена

Съемки программы проходили в Алматы, Москве и Сочи. В создании фильма приняли участие друзья, коллеги и тренеры Тена, среди которых Илья Авербух, Елена Водорезова, Татьяна Тарасова, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Максим Траньков и Санжар Мади.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. В убийстве спортсмена подозревают Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова, которые уже арестованы.