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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Тает лед». Ягудин посвятил передачу памяти Дениса Тена

В Сети появился спецвыпуск программы российского фигуриста Алексая Ягудина «Тает лед» памяти погибшего Дениса Тена, сообщают Vesti.kz.

Съемки программы проходили в Алматы, Москве и Сочи. В создании фильма приняли участие друзья, коллеги и тренеры Тена, среди которых Илья Авербух, Елена Водорезова, Татьяна Тарасова, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Максим Траньков и Санжар Мади.

Отметим, что накануне спецвыпуск «Тает лед» был показан в эфире телеканала «Матч-ТВ».

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. В убийстве спортсмена подозревают Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова, которые уже арестованы.

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