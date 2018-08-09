«Тает лед». Ягудин посвятил передачу памяти Дениса Тена
В Сети появился спецвыпуск программы российского фигуриста Алексая Ягудина «Тает лед» памяти погибшего Дениса Тена, сообщают Vesti.kz.
В Сети появился спецвыпуск программы российского фигуриста Алексая Ягудина «Тает лед» памяти погибшего Дениса Тена, сообщают Vesti.kz.
Съемки программы проходили в Алматы, Москве и Сочи. В создании фильма приняли участие друзья, коллеги и тренеры Тена, среди которых Илья Авербух, Елена Водорезова, Татьяна Тарасова, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Максим Траньков и Санжар Мади.
Отметим, что накануне спецвыпуск «Тает лед» был показан в эфире телеканала «Матч-ТВ».
Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. В убийстве спортсмена подозревают Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова, которые уже арестованы.