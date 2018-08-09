«Страха я не чувствую». Невероятная фигуристка из России творит невозможное

Источник: РИА "Новости"

Зимняя Олимпиада завершилась полгода тому назад. Следующая — через три с половиной. Всенародные разговоры о том, кто же лучшая фигуристка в мире — Евгения Медведева или Алина Загитова — чуть поутихли.



А зря.



Потому что, похоже, они обе уже не лучшие. 14-летняя Александра Трусова в очередной раз пробивает потолок женского фигурного катания и делает то, чего не делал никто, никогда, и, возможно, в ближайшее время не сможет повторить.

В рамках закрытых прокатов юниорской сборной России в Новогорске Трусова в произвольной программе под музыку из фильма «Пятые элемент» исполнила три четверных прыжка. Даже так: ТРИ (!) ЧЕТВЕРНЫХ (!) прыжка, включая один такой, который кроме россиянки не делает никто в мире.

Это настоящий прорыв в женском фигурном катании. Но чем больше и лучше Александра будет прыгать, тем скорее всё это великолепие оборвётся. Однозначно.

Лучше, чем мужчины

Не исключено, что однажды Саша или её родители пожалеют, что пошли в фигурное катание, в котором из девочки выжимали все соки. А возможно, всю жизнь будут радоваться принятому решению. Прямо сейчас же можно сказать, что всё делается правильно. Девочка сама хочет быть выдающейся фигуристкой, никто не заставляет её силком ходить на тренировки и не угрожает расправой, если она не будет крутить прыжки, которые не даются никому в мире.

«Мне очень хочется сделать что-то, чего ещё никто не делал. Поэтому я учу новые четверные, они получаются, и мне это нравится. Страха я не чувствую, если бояться, то не прыгнешь никогда. Нужно очень решительно идти и прыгать», — сказала на днях сама спортсменка.



Она хочет, и у неё получается — что может быть лучше?

В Новогорске Трусова в произвольной программе исполнила уникальное сочетание элементов: четверной тулуп, каскад из четверного и тройного тулупов и четверной лутц. Последний прыжок — второй по сложности в истории фигурного катания вообще. Сложнее только четверной аксель, но его пока даже мужчины на официальных соревнованиях не делали никогда. Стоит оговориться, что женский лутц пока тоже в историю не вошёл — его необходимо исполнить не на тренировке или закрытом прокате, а на официальном старте, чтобы группа квалифицированных судей его засчитала.



Но это, похоже, дело времени. Вероятно, уже в грядущем зимнем сезоне Трусова будет затыкать всех соперниц за пояс программой, которая не под силу и многим мужчинам. По крайней мере, мужской чемпионат России при чистом прокате Александра бы выиграла без борьбы. Да что там — даже на Олимпиаде могла бы побороться с мужчинами за медали. Чена с его шестью четверными в расчёт не берём, а, например, у Хавьера Фернандеса, взявшего в Корее бронзу, в произвольной было всего два четверных, причём самые простые из них, — тулуп да сальхов.



То, что Трусова катается лучше мужчин-призёров Олимпиад — это, безусловно, феномен. Но он подталкивает ISU к радикальным решениям, которые Трусовой на пользу не пойдут.

История погубит своего творца

Александра Трусова — выдающаяся фигуристка, которая в свои 14 лет трудом и лишениями добилась невероятных высот. Но каждый её четверной прыжок, каждая её новая победа навевают на поклонников фигурного катания по всему миру две мысли. Первая — простая: о продолжении доминирования русских в женском катании, которое, разумеется, нравится не всем. Вторая — о том, что фигурное катание превращается в прыжки на льду. Женское катание всегда было спортом элегантным, грациозным и сексуальным. Но обо всём этом уже не приходится говорить, когда лучшие фигуристки мира — 15-летние девочки, которые умеют прыгать дальше всех.



Не стоит забывать и о здоровье спортсменок. Вы и сами с лёгкостью вспомните имена чемпионок, которые добрались до медалей и званий, порой — до олимпийского титула, но потом, будучи полностью выжатыми, либо заканчивали из-за травм, либо бросали, потому что всё надоело. Пожалуй, это можно считать издевательством над детским организмом, на которое многие идут сознательно. А вдруг получится стать той самой, единственной мировой звездой?