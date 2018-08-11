За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе

Источник: РИА "Новости"

Реванш за Олимпиаду отложен

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Серебряный призер Олимпийский игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева готовится к предстоящему сезону в Канаде.

Впереди фигуристку ждут новые программы, а также первые турниры под руководством нового тренера — канадца Брайана Орсера. Россиянка со скандалом перешла от Этери Тутберидзе к новому специалисту в мае 2018 года.

В своем инстаграме Евгения поделилась первой информацией о своих новых программах. В короткой она будет выступать под джазовую композицию «Orange Colored Sky» в исполнении Натали Коул, а в произвольной — под «Mumuki» (первая часть) и «Libertango» (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma.

Также россиянка отметила, что постановкой программ занимались Дэвид Уилсон и Сандра Безич.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blq1rIShI0E/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blq1rIShI0E/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Season 2018/2019 SP - Natalie Cole “Orange Colored Sky” Choreography by @itsmedwlsn & Sandra Bezic FP - (first part) Yo Yo Ma “Mumuki” (second part) “Libertango” Choreographer - @itsmedwlsn Coaches - @brianorser & @tracywilsonk</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-25T21:14:56+00:00">25 Июл 2018 в 2:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, комментируя выбор композиций Мендведевой, заявил, что Евгения давно стремилась к танго.

«Libertango уже не раз использовалось различными фигуристами. Это очень «ледовая» мелодия, хорошая для восприятия. В конце концов, если вспомнить историю, 80% программ выиграно под музыку из «Кармен» и «Ромео и Джульетты».

Популярность Libertango Жене не помешает. Уверен, что она хорошо предстанет в новых образах, — цитирует Авербуха RT.

Медведева занималась в группе Тутберидзе с 2007 года. Под руководством специалиста Евгения выиграла почти все соревнования, на которых она принимала участие. На юниорском уровне фигуристка становилась чемпионкой финала Гран-при и чемпионата мира. Во взрослых соревнованиях она по два раза брала золото мирового первенства, чемпионата Европы и финала Гран-при.

На домашнем чемпионате Европы Евгения неожиданно уступила первое место еще одной подопечной Тутберидзе — Алине Загитовой. Для Медведевой это стало первым поражением за 2,5 года.

Главным стартом сезона были Олимпийские игры 2018 года. Там 18-летнюю спортсменку снова ждала неудача. Уступив Загитовой в короткой программе, Медведева показала идентичный с Алиной результат в произвольной. В итоге Евгения вновь уступила высшую ступень пьедестала своей соотечественнице.

9 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке пройдут контрольные прокаты основного состава сборной команды России, на которых Медведева и продемонстрирует публике свои новые программы.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/19 Загитова и Медведева не встретятся друг с другом до финала Гран-при. Первая выступит в Финляндии и России, а вторая — в Канаде и Франции. Финал пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

Под покровительством Тарасовой

Полина Цурская стала второй фигуристкой, ушедшей из группы Тутберидзе. Примечательно, что сделала она это спустя несколько дней после Медведевой.

Сейчас 17-летняя спортсменка готовится к предстоящему сезону под руководством Елены Буяновой, готовившей олимпийскую чемпионку 2014 года Аделину Сотникову.

«Здесь совершенно новый подход ко мне, все очень нравится. Тренировочный процесс интересный, и он проходит хорошо. Не хочется заглядывать в прошлое и говорить о причинах таких изменений, все-таки главное — это то, что есть сейчас», — сказала Цурская после перехода к новому специалисту.

Программы для нового сезона Цурской поставили Татьяна Тарасова совместно с хореографом Никитой Михайловым.

Цурская работала в группе Тутберидзе с 2013 года. Под ее руководством в сезоне-2015/16 Полина стала чемпионкой юношеской Олимпиады, а также выиграла первенство России среди юниоров и финал юниорского Гран-при.

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В надежде выйти из тени

Анастасия Тараканова считается одной из самых талантливых фигуристок России. В финале юниорской серии Гран-при в Нагое она уступила лишь Александре Трусовой и Алене Косторной, которые сейчас занимаются у Тутберидзе. Вероятно, высокая конкуренция в группе побудила Анастасию уйти в Академию фигурного катания Евгения Плющенко.

«Анастасия теперь тренируется в моей академии уже несколько дней. Сейчас мы занимаемся ее восстановлением, под моим руководством она едет на сборы в Болгарию. С сегодняшнего дня мы с хореографами приступаем к постановке программ», — заявил сам Плющенко 12 июля.

На контрольных прокатах, которые прошли в Новогорске, Анастасия уверенно провела короткую программу, однако в произвольной совершила много ошибок.

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Свою карьеру Тараканова начала в родном Волгограде. После переезда в Москву фигуристка работала в группах Ирины Климовой и Марии Бутырской, а затем начала сотрудничество со Светланой Пановой. Позднее Анастасия перешла в группу к Тутберидзе, под руководством которой и тренировалась до нынешнего лета.

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Загадка Паненковой

Возможно, самое необычное прекращение сотрудничества с Тутберидзе произошло у Дарьи Паненковой.

По словам хореографа Даниила Глейхенгауза, спортсменка просто отказалась выходить на лед.

«Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Тутберидзе, что или она выходит на лед, или покидает сборы. Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем», — цитирует Глейхенгауза «РИА Новости».

Спустя несколько дней Паненкова выложила в инстаграм свою фотографию с букетом цветов, сопроводив ее словами благодарности в адрес тренеров.

«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу. Спасибо вам, Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, Сергей Александрович и Людмила Борисовна за то, что вы сделали для меня. Хочу вам пожелать успешной работы в дальнейшем», — написала Паненкова на своей странице в инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlzdAkfDoEd/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlzdAkfDoEd/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу, за проделанную работу. Спасибо вам Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович,Сергей Александрович и Людмила Борисовна за то, что вы сделали для меня. Хочу вам пожелать успешной работы в дальнейшем. #teamtutberidze ❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/darya__panenkova/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Daria Panenkova</a> (@darya__panenkova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-29T05:32:35+00:00">28 Июл 2018 в 10:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, таким образом Паненкова сделала отсылку к интервью Тутберидзе для «Первого канала», где специалист выразила недовольство неожиданным уходом Медведевой.

«Мне бы хотелось, чтобы у нее хватило совести прийти и подарить цветы, сказать «спасибо».

Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила, — сказала Тутберидзе.

Дарья работала в группе Тутберидзе с 2016 года. В сезоне-2017/18 фигуристка пробилась в Финал юниорского Гран-при, где заняла пятое место. На взрослом финале Кубка России она стала третьей, а также заняла восьмое место на взрослом чемпионате России.

В сезоне-2018/19 Паненкова заявлена для участия в двух этапах взрослого Гран-при — в Канаде и Финляндии, однако до сих пор остается неизвестно, куда перешла 15-летняя фигуристка.