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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Способности 14-летней российской фигуристки сочли выше мужских

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступления 14-летней фигуристки Александры Трусовой, которая занимается в группе Этери Тутберидзе. Слова специалиста приводятся на сайте Федерации фигурного катания России.

Источник: РИА "Новости"

«Группа Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза показала совершенно феноменальный результат. Александра Трусова выглядела настоящим бойцом. Она получает удовольствие и кураж, и на этом очень много можно сделать. Она ничего не боялась и исполнила четверной лутц, который делают лишь несколько мужчин во всем мире. И исполнила она его лучше, чем делают мужчины», — подчеркнула Тарасова.

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По мнению тренера, то, что показала Трусова — это человеческий максимум.

«Сейчас тем, кто не боится и может прыгать, чинить препятствия на пути абсолютно неверно. Ведь четверные прыжки — это человеческий максимум», — заявила Тарасова.

7 августа Трусова откатала произвольную программу с тремя четверными прыжками на закрытых юниорских прокатах сборной России.

14-летняя россиянка исполнила лутц в четыре оборота, после чего выполнила два четверных тулупа. Лутц — один из наиболее сложных четверных прыжков. Данный технический элемент никогда не наблюдался на соревнованиях в исполнении женщин.

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