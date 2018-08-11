Способности 14-летней российской фигуристки сочли выше мужских

Источник: РИА "Новости"

«Группа Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза показала совершенно феноменальный результат. Александра Трусова выглядела настоящим бойцом. Она получает удовольствие и кураж, и на этом очень много можно сделать. Она ничего не боялась и исполнила четверной лутц, который делают лишь несколько мужчин во всем мире. И исполнила она его лучше, чем делают мужчины», — подчеркнула Тарасова.

По мнению тренера, то, что показала Трусова — это человеческий максимум.

«Сейчас тем, кто не боится и может прыгать, чинить препятствия на пути абсолютно неверно. Ведь четверные прыжки — это человеческий максимум», — заявила Тарасова.

7 августа Трусова откатала произвольную программу с тремя четверными прыжками на закрытых юниорских прокатах сборной России.