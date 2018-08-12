«А можно по-русски?»: как фигуристки покоряют соцсети

Российские фигуристки продолжают подготовку к постолимпийскому сезону, не забывая обновлять свои инстаграмы. Правда, это не относится к олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 Алине Загитовой, свой последний на данный момент пост опубликовавшей еще в июле.
А вот ее бывшая партнерша по группе Этери Тутберидзе, а ныне работающая у канадца Брайана Орсера в Торонто Евгения Медведева, выигравшая на Олимпиаде в Южной Корее, как и Загитова, серебро в командном турнире и ставшая второй среди одиночниц, 11 августа опубликовала фотографию с подписью «cricket squad», на которой она находится в окружении молодых фигуристов из группы канадского тренера.
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Юная надежда группы Тутберидзе, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова не обновляла свой инстаграм уже на протяжении недели.
Ее последняя активность в соцсети была в преддверии контрольных прокатов. Так, восходящая звездочка фигурного катания выложила фото с собранным чемоданом и своей собакой, сидящей на нем, подписав, что «собралась на контрольные прокаты».
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Что ж, очевидно, что Трусова собралась как надо, поскольку на тех самых прокатах выполнила в произвольной программе четыре четверных прыжка!
Собирающаяся в новом сезоне вернуться на топ-уровень Елизавета Туктамышева несколько дней назад выложила фотографию, на которой она стоит в обнимку со своим хореографом Татьяной Прокофьевой, написав теплые слова благодарности в адрес специалиста.
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А еще через пару дней фигуристка порадовала своих поклонников стильным портретным черно-белым фото, анонсировав прямой эфир в своем инстаграме, в котором она собиралась ответить на вопросы болельщиков.
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Активна в инстаграме красавица Мария Сотскова, ежедневно радующая поклонников и друзей вот такими фотографиями.
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А в комментарии под фотографией Марии с подругой, которую Сотскова на английском подписала как «уютный вечер в приятной компании после тяжелого рабочего дня», пришел олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин и, очевидно, в шутку оставил следующее сообщение:
«А можно по-русски, а то не понять ни слова! А так хочется понимать».
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Еще одна российская фигуристка, пытающаяся вернуться на прежний уровень, Елена Радионова, выложила фотографию с тренировочного катка, где она в коньках и футболке с ее изображением, выпущенной по ее же дизайну. Спортсменка запустила розыгрыш трех подобных футболок для подписчиков.
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