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11:52 (мск), источник: Sports.kz

Трогательное видео из детства Дениса Тена появилось в Сети

Родные трагически погибшего фигуриста Дениса Тена создали Youtube-канал, на котором уже опубликованы несколько трогательных архивных видео.

Источник: AFP 2018

Уникальные кадры позволяют вспомнить яркие выступления Дениса на льду, а также взглянуть на спортсмена в его совсем юные годы, когда он только начинал свои первые шаги на катке.

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Кроме того, опубликовано архивное видео, на котором Денису всего полгода.

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Ранее мама Дениса Оксана Тен, рассказала о планах по созданию памятника на месте трагедии, кроме того, ожидается, что на доме будет установлена памятная табличка, ведется подготовка материалов для книги.

На днях друг Дениса Тена, фигурист Алексей Ягудин посвятил выпуск программы «Тает лед» памяти погибшего спортсмена. В создании передачи приняли участие легендарные тренеры и известные фигуристы.

Известный казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен трагически погиб 19 июля в Алматы.

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