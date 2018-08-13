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10:49 (мск), источник: Газета.Ру

Маринин: Решение Медведевой уйти от Тутберидзе было поспешным

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебра Игр-2018 Евгения Медведева готовятся к новому сезону. Загитова представит сборную России на этапах Гран-при в Москве и Хельсинках, а Медведева — в канадском Лавале и французском Гренобле. Чемпион Олимпиады-2006 в Турине Максим Маринин в интервью «Газете.Ru» поделился своими ожиданиями от выступления российских фигуристок в новом сезоне.

Источник: РИА "Новости"

В октябре стартует новый сезон Гран-при по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева были включены в состав сборной России и заявлены на разные этапы. Так, Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России, а Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и во Франции.

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О своих ожиданиях от нового сезона, а также о противостоянии двух лучших на данный момент российских фигуристок в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал известный фигурист Максим Маринин, который в паре с Татьяной Тотьмяниной стал чемпионом Олимпийских игр в Турине.

— Какие ожидания от выступления российских фигуристок в новом сезоне?

— Сенсаций в этом году не жду. Сложно оценить перспективы российских фигуристок в новом сезоне, ведь только недавно закончились прокаты юниоров. Отметил бы нашумевшее выступление Александры Трусовой, совсем недавно исполнившей три четверных прыжка. Это внушает оптимизм и уверенность в развитии женского одиночного катания. Также интересно посмотреть на выступления Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

После напряженного прошлого сезона хочется увидеть, пошла ли Жене на пользу смена тренера, а также интересно, в какой форме находится Алина. Но пока контрольных прокатов не было, то и говорить об этом более предметно рановато.

Интересно, как девочки будут справляться с возрастными изменениями и давлением. После крупных побед и успехов каждый шаг спортсменок воспринимается и оценивается общественностью совершенно иначе. Посмотрим, как проявят себя лидеры сборной России.

— Большинство российских болельщиков интересуют фигуры Медведевой и Загитовой, но первой в особенности. Чем, на ваш взгляд, способна удивить Евгения?

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— Из всей этой истории, которая началась после проигранного золота на Олимпийских играх в Пхенчхане, Женя должна была извлечь максимум дивидендов. Надо было извлечь урок из своего поражения, проанализировать то, что сделано и что произошло, а не так скоро и поспешно уходить. Но она приняла решение сменить тренера и уехать в Канаду. Что из этого выйдет, мы узнаем только после ее выхода на лед.

— После отъезда в Канаду Медведева стала подвергаться сильной критике со стороны общественности, болельщиков и других любителей фигурного катания. Справится ли она с этим давлением?

— Итоговый результат, который покажет Женя, будет лучшим аргументом в этом споре. Все остальное — это лишь слухи, домыслы и пустые разговоры, которые абсолютно не хочется ни подогревать, ни поддерживать, ни опровергать. Тем спорт и прекрасен, что заранее делать какие-либо выводы нельзя. Если Евгения покажет положительный результат, то все мы сможем сказать: «Да, ее решение уйти к Брайну Орсеру было правильным». Если же она потерпит неудачу, то, соответственно, будет логичным отметить ее ошибку. Эта формула очень простая.

— А чего можно ожидать от Загитовой? Нет ли опасения, что Алина станет фигуристкой одной Олимпиады и повторит судьбу Юлии Липницкой?

— Спорт и фигурное катание в частности сильно «омолодились», правила меняются весьма часто. Фигурное катание давно перестало быть консервативным видом спорта. Даже я, выступая в свое время на профессиональном уровне, успел это застать. Все это в свою очередь влияет на то, кто становится главным объектом внимания.

Фигурное катание сейчас подобно бизнесу: общественность и даже Международный союз конькобежцев заинтересованы в новых победителях. Никому не выгодно, чтобы кто-то один, какая-то определенная страна побеждала постоянно.

Россия, например, доминирует в женском мировом фигурном катании, чего, правда, нельзя сказать о других видах. Сейчас российское фигурное катание выезжает на хрупких женских плечах. В том числе, на плечах одного великого тренера.

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Этери Тутберидзе и ее команда на сегодняшний день поставляет России чемпионов. Загитовой же надо подтверждать свой статус. Уверен, ей это по силам.

— От Тутберидзе, кстати, за последние несколько месяцев помимо Медведевой ушли еще три фигуристки. С чем это связано?

— На Олимпиаде в Сочи все увидели, что Этери Георгиевна — тренер, способный добиваться отличного результата. После Игр к ней в группу потянулись многие ученики и ученицы, при том, что у нее и до этого было много талантливых ребят.

Тот факт, что сейчас от нее уходят фигуристка за фигуристкой, говорит лишь о том, что у Тутберидзе уже собралась очень большая группа. Спортсменки, обладающие огромным потенциалом, понимают, что вместе с конкуренцией присутствует и большой риск оказаться незамеченными.

Они боятся не получить необходимого внимания и поэтому ищут варианты с работой у других тренеров. Это естественный отбор.

— Случай с Медведевой исключительный?

— Мне кажется, что ситуация, возникшая между Этери Тутберидзе и Евгенией Медведевой, полна эмоций. Решение Евгении уйти к другому тренеру продиктовано больше эмоциями, нежели разумом и здравым смыслом.

Ее отъезд был поспешным. Жене нужно было немного подождать, когда эмоции после Олимпиады утихнут. К тому же к ней было приковано большое внимание со стороны прессы, что в свою очередь тоже сильно давило. А надо было просто сесть, подумать и принять взвешенное решение.

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А в итоге мы столкнулись с тем, что отъезд Медведевой в Канаду вызвал шквал критики в ее адрес, что, на мой взгляд, неправильно. Кроме того, это сильно навредило отношениям Тутберидзе и Медведевой. Чувства Этери Георгиевны мне понятны. Все-таки она воспитывала Женю с восьмилетнего возраста, а та в итоге ушла не очень красиво. С другой стороны можно понять и саму Медведеву.

Она очень долго шла к этой золотой олимпийской медали, но чуда вдруг не случилось. Такое в спорте бывает часто: после долгого победного пути можно оступиться на самой финишной прямой. К этому нужно быть готовым.

Медведева провела отличный сезон, а на Олимпиаде и вовсе всегда выступала самой последней. Это огромная мука, когда все уже свои программы откатали и отдыхают, дожидаясь результатов, а тебе необходимо выходить на лед и творить чудо и историю. То, как каталась Медведева, достойно восхищения.

— Медведеву и Загитову развели по разным этапам. Встретиться на одном льду они смогут только в финальном турнире, если доберутся до него. Ждете их противостояния?

— Напряжение вокруг Медведевой и Загитовой и их противостояния друг с другом во многом создается прессой и болельщиками. Если оно и есть, то только в спортивном плане. Никакого конфликта между ними и близко нет.

Мне же просто интересно, как выступят все наши российские фигуристки.

Андрей Сенченко

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